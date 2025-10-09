जयपुर की बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, आंखों में जलन और दुर्गंध फैलने से लोग दहशत में आए



अमोनिया गैस का रिसाव खतरनाक हो सकता है। यह तीव्र गंध वाली जहरीली और अत्यधिक घुलनशील गैस है। इसके प्रभाव गैस की मात्रा, संपर्क की अवधि और हवा में फैलाव की दिशा पर निर्भर करते हैं। अस्थमा, एलर्जी और चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉ. एम.के. गुप्ता के अनुसार, अमोनिया गैस आंख, नाक, गला और फेफड़ों की झिल्ली को तुरंत प्रभावित करती है।