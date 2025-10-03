Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur News: शातिर गैंग के निशाने पर बस से आए पार्सल, 11 लाख के मोबाइल उड़ाए

विधायकपुरी थाना पुलिस ने 11 लाख के मोबाइल चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनसे तीन महंगे मोबाइल बरामद किए हैं।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Oct 03, 2025

शातिर मोबाइल चोर गिरफ्तार, पत्रिका फोटो

जयपुर शहर में निजी ट्रैवल्स की बसों से आ रहे पार्सल अब शातिर चोरों के निशाने पर हैं। चोर रैकी कर पार्सल चोरी करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में विधायकपुरी थाना पुलिस ने 11 लाख के मोबाइल चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनसे तीन महंगे मोबाइल बरामद किए हैं। डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मोहसिन खान उर्फ सालिक (33) निवासी नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, शादाब उर्फ दानिश (23) निवासी व्यास कॉलोनी, शास्त्री नगर हैं।

ये है मामला

जयपुर निवासी पीड़ित इन्द्र प्रकाश गुरनानी की ओर से दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसने निजी ट्रैवल्स के जरिये हनुमानगढ़ से जयपुर के लिए 11 महंगे मोबाइल का पार्सल मंगवाया था। जब वह जयपुर स्थित ट्रैवल्स ऑफिस पहुंचा तो पार्सल गायब मिला। पुलिस ने फुटेज खंगाले और मोबाइल नंबर ट्रैस कर तीन मोबाइल बरामद कर दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया व अन्य की तलाश कर रहे हैं।

ट्रैवल्स ऑफिस के आस-पास रैकी करते

विधायकपुरी थानाप्रभारी बनवारी लाल ने बताया कि आरोपी बस स्टैंड, ट्रैवल्स ऑफिस और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में 15-20 मिनट तक रैकी करते। मौका देखते ही पार्सल पर हाथ साफ कर देते। चोरी के मोबाइल को राह चलते लोगों को सस्ते में बेच देते। इन रुपयों से नशा खरीदते। पूरे मामले के खुलासे में कांस्टेबल राजेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अब शातिर गैंग के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रही है।

भिखारी का चेहरा, चोर का खेल: जयपुर में इमराना ने 15 मोबाइल चोरी कर दहलाया शहर, दिनभर घूम-घूमकर करती थी रेकी
जयपुर

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Oct 2025 10:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News: शातिर गैंग के निशाने पर बस से आए पार्सल, 11 लाख के मोबाइल उड़ाए

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

