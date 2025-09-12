Sewer Line : जयपुर में जर्जर सीवर लाइन से जनता परेशान, हैरिटेज में हो रहा काम, ग्रेटर में है इंतजार

Jaipur Sewer Line : जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में जर्जर सीवर लाइन से लोग परेशान हैं। स्थिति यह है कि शिकायतों का भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जबकि, अमृत 2.0 के तहत निगम सीमा क्षेत्र के लिए 480 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। इसमें से सर्वाधिक काम सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में होने हैं। हालांकि, अब ये मामला कोर्ट में है। ऐसे में माना जा रहा है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। काम न होने और इससे हो रही परेशानी का मुद्दा विधानसभा में विधायक कालीचरण सराफ ने उठाया। इस पर सरकार ने बताया कि डीपीआर के अनुसार 480 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है।