SMS Hospital Fire : घटना की उच्च स्तरीय जांच कराए राजस्थान सरकार, हादसे से दुखी अशोक गहलोत की बड़ी मांग

SMS Hospital Fire : सवाईमानसिंह अस्पताल जयपुर के ट्रोमा सेंटर रविवार देर रात लगी आग में 8 गंभीर मरीजों की मौत हो गई। एसएमएस अस्पताल में लगी आग पर सीएम भजनलाल ने दुख व्यक्त किया वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट x पर लिखा कि SMS अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के ICU में आग लगने से 7 लोगों की मृत्यु बहुत दुखी करने वाली है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस हादसे में कम से कम जनहानि हो। प्रभु दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें।
कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि राज्य सरकार इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाकर यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में कहीं भी ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो सके।
सवाईमानसिंह अस्पताल जयपुर के ट्रोमा सेंटर में लगी आग से 8 गंभीर मरीजों की मौत होने पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट x पर लिखा कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों एवं अधिकारियों से जानकारी ली और त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सीएम भजनलाल शर्मा ने आगे लिखा कि मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभु श्रीराम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हरसंभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
