SMS Hospital Fire : घटना की उच्च स्तरीय जांच कराए राजस्थान सरकार, हादसे से दुखी अशोक गहलोत की बड़ी मांग

सवाईमानसिंह अस्पताल जयपुर के ट्रोमा सेंटर में लगी आग से 8 गंभीर मरीजों की मौत होने पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट x पर लिखा कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों एवं अधिकारियों से जानकारी ली और त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।