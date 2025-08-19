Vegetable Price Hike : जयपुर में सब्जियों के रेट बढ़े, महंगाई में तमतमाए टमाटर, मिर्ची ने काटा जेब का स्वाद

राजधानी की सबसे बड़ी थोक फल-सब्जी मंडी मुहाना में माल की आपूर्ति आधी रह गई है। पहले जहां 40-45 ट्रक टमाटर रोज आते थे, अब यह घटकर 20 ट्रक पर सिमट गए हैं। जयपुर फल व सब्जी थोक विक्रेता संघ मुहाना टर्मिनल के अध्यक्ष योगेश तंवर के अनुसार, सोमवार को टमाटर की थोक कीमत 50 से 55 रुपए प्रतिकिलो रही। आने वाले दिनों में भी तेजी बनी रहेगी और सितंबर के दूसरे सप्ताह तक ही राहत मिलने के आसार हैं। हरी मिर्च की थोक कीमत 40 रुपए रही। फिलहाल इसकी आपूर्ति मध्यप्रदेश के रतलाम से हो रही है। तंवर ने बताया कि गुजरात के राजकोट और सवाई माधोपुर से भी मिर्च की आवक शुरू होने पर कीमतों में कुछ कमी आ सकती है।