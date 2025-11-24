Khelo India University Games 2025: राजस्थान में आज से आगाज, 7 शहरों में होगा खेलों का महाकुंभ

शहर में पहली बार समुद्री खेलों का अनुभव महाकालेश्वर मंदिर परिसर के गंगाघाट पर होगा। देशभर के 64 नामी खिलाड़ियों के बीच 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं होगी। गंगाघाट पर दो कोर्ट तैयार किए हैं। 800 टन समुद्री जैसी रेत बिछाई है। लेवलिंग और फिनिशिंग पूरी हो गई। दर्शकों के लिए बैठने के लिए स्टैंड, बिजली सुविधा कर ली। 27 नवंबर से खिलाड़ी आना शुरू होंगे, उन्हें शहर के बीच समुद्र किनारे जैसा माहौल मिलेगा।