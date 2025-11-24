Khelo India University Games 2025: राजस्थान में आज से आगाज, 7 शहरों में होगा खेलों का महाकुंभ

Khelo India University Games 2025 (Patrika Photo)
Khelo India University Games 2025: राजस्थान आज से देश के सबसे बड़े युवा खेल आयोजन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है। 24 नवंबर से पांच दिसंबर तक चलने वाला यह खेल महोत्सव प्रदेश के खेल इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन कहा जा रहा है।
बता दें कि पहली बार राजस्थान को यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी मिली है। इसे भव्य, ऐतिहासिक तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर जैसा बनाने की कोशिश की गई है। राज्य के सात प्रमुख शहर जयपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर में अलग-अलग खेलों के मुकाबले होंगे। इनमें 23 मेडल इवेंट और एक डिस्प्ले स्पोर्ट (खो-खो) में मुकाबला होगा। कुल 24 खेलों में देशभर के करीब पांच हजार खिलाड़ी और सात हजार से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं।
खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, राजस्थान इस आयोजन को रिकॉर्ड स्तर पर आयोजित करने जा रहा है। सभी शहरों में तैयारियां कर ली गई हैं और खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं दी जा रही हैं।
एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, तैराकी, टेनिस, फुटबॉल, तीरंदाजी, शूटिंग, मल्लखम्भ, साइकिलिंग, रग्बी, जूडो, बीच वॉलीबॉल, केनोइंग-कयाकिंग, कबड्डी, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, योगासन, तलवारबाजी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग और कुश्ती। खो-खो का आयोजन डेमो स्पोर्ट के रूप में होगा।
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे बड़ी टीम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब की है। इसमें 148 महिला और 119 पुरुष, राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा दल 235 खिलाड़ी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 231, गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर 224 और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब से 174 खिलाड़ी शामिल होंगे।
पर्यटन की पहचान रखने वाला उदयपुर अब खेलों की दमदार मेजबानी से देशभर का ध्यान खींचने जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के तहत लेकसिटी को इस बार तीन बड़े खेल जूडो, बीच वॉलीबॉल और कायकिंग/केनोइंग की जिम्मेदारी मिली है। मंगलवार को जूड़ो से इसकी शुरुआत होगी।
अब तक जूडो के 40 खिलाड़ी शहर में पहुंच चुके हैं, बाकी देर रात व सोमवार सुबह तक पहुंचेंगे। इधर, जिला खेल अधिकारी सहित खेलो इंडिया के प्रतिनिधि व्यवस्था की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि वे खिलाड़ियों को ऐसा मंच देना चाहते हैं कि खिलाड़ी उसे याद करें और लेकसिटी को कई गेम्स की बार-बार मेजबानी मिले।
जूडो के लिए एमबी कॉलेज ग्राउंड स्थित इनडोर स्टेडियम में रविवार को अंतिम तैयारियां पूरी कर ली। दिल्ली से लाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की दो मेट बिछाई जा चुकी हैं। जूडो हॉल पूरी तरह तैयार है। वहां लाइट, साउंड, वार्म-अप एरिया और खिलाड़ियों की सुविधाएं सभी सेट तैयार किए हैं। वीआईपी, खिलाड़ी व दर्शकों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की है। देर रात तक 40 नामी जूडो खिलाड़ी उदयपुर पहुंच चुके।
इनमें केरल, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, दिल्ली, कोटा और मणिपुर की यूनिवर्सिटीज के खिलाड़ी शामिल हैं। देर रात और सोमवार सुबह तक और यहां खिलाड़ी पहुंचेंगे। जिला खेल अधिकारी डॉ. महेश पालीवाल और खेलो इंडिया कोच चाहत जैन ने निरीक्षण कर व्यवस्था को हरी झंडी दे दी है।
सोमवार को वहां प्रशिक्षक व मैनेजर की मीटिंग होगी। मंगलवार सुबह उद्घाटन के साथ ही लेकसिटी में खेलों का महोत्सव शुरू होगा। इन खिलाड़ी के लिए आवास व भोजन की सुविधाएं शहर की नामी होटलों में की है।
फतहसागर की पाल अगले सप्ताह स्पोर्ट्स कॉरिडोर की तरह चमकेगी। कायकिंग/केनोइंग के लिए फ्लोटिंग जैटी इंस्टॉल कर दी है। रेस्क्यू बोट और कैटा मरीन बोट पहुंच चुकी है। टेक्नीशियन पूर्व में आई बोटों का टेस्ट ले रहे हैं। यहां लाउडस्पीकर, बैलस, रोप्स लगा दिए। राजस्थान में पहली बार यूनिवर्सिटी स्तर पर 2 से 4 दिसंबर तक इतनी बड़ी वॉटर स्पोर्ट्स स्पर्धा यहां पहली बार होगी। इसमें भी देशभर के नामी 206 खिलाड़ी यहां पहुंचेंगे।
शहर में पहली बार समुद्री खेलों का अनुभव महाकालेश्वर मंदिर परिसर के गंगाघाट पर होगा। देशभर के 64 नामी खिलाड़ियों के बीच 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं होगी। गंगाघाट पर दो कोर्ट तैयार किए हैं। 800 टन समुद्री जैसी रेत बिछाई है। लेवलिंग और फिनिशिंग पूरी हो गई। दर्शकों के लिए बैठने के लिए स्टैंड, बिजली सुविधा कर ली। 27 नवंबर से खिलाड़ी आना शुरू होंगे, उन्हें शहर के बीच समुद्र किनारे जैसा माहौल मिलेगा।
|तारीख
|खेल
|स्थान
|शहर
|24 नवंबर (सोमवार)
|बैडमिंटन
|सवाई मानसिंह स्टेडियम इंडोर हॉल
|जयपुर
|24 नवंबर (सोमवार)
|तीरंदाजी
|जगतपुरा आर्चरी रेंज
|जयपुर
|24 नवंबर (सोमवार)
|शूटिंग
|जगतपुरा शूटिंग रेंज
|जयपुर
ज़रूर! नीचे पूरी सारणी साफ और समाचार उपयोग के मुताबिक तैयार की गई है:
|शहर
|खेल
|तारीखें
|जयपुर
|एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, तैराकी, टेनिस, फुटबॉल, तीरंदाजी, शूटिंग, मल्लखम्भ, साइकिलिंग
|24 नवंबर – 5 दिसंबर
|अजमेर
|रग्बी, खो-खो
|26 – 28 नवंबर
|उदयपुर
|जूडो, बीच वॉलीबॉल, केनोइंग-कयाकिंग
|25 नवंबर – 4 दिसंबर
|बीकानेर
|कबड्डी, भारोत्तोलन
|25 नवंबर – 5 दिसंबर
|जोधपुर
|योगासन, टेबल टेनिस
|25 नवंबर – 3 दिसंबर
|कोटा
|तलवारबाजी, वॉलीबॉल
|25 नवंबर – 4 दिसंबर
|भरतपुर
|कुश्ती, बॉक्सिंग
|25 नवंबर – 5 दिसंबर
