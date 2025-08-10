10 अगस्त 2025,

जयपुर

Rajasthan Rain: भारी बारिश के बाद IMD का नया अलर्ट, राजस्थान के कई जिलों में बरसात की चेतावनी

मौसम विभाग ने सीकर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, नागौर, सवाईमाधोपुर, कोटा, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

Rakesh Mishra

Aug 10, 2025

rain in rajasthan
Play video
फाइल फोटो

राजस्थान में मानसून की धीमी रफ्तार के बीच कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यहां मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवा चल सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।

विभाग के अनुसार आगामी 60 मिनट के भीतर सीकर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, नागौर, सवाईमाधोपुर, कोटा, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में बारिश हो सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

सांगोद में 2 घंटे में 3 इंच बारिश

वहीं हाड़ौती अंचल में मौसम का मिजाज बदला रहा। कोटा शहर में रविवार सुबह बादल छाए रहे और बूंदाबांदी हुई। दोपहर बाद गुमानपुरा व दादाबाड़ी में हल्की बरसात हुई। कोटा जिले के सांगोद में दस दिन के अंतराल के बाद काली घटाएं जमकर बरसी। सुबह दो घंटे से अधिक समय तक मूसलाधार बारिश से सड़कें व गलियां दरिया बन गई। खेतों में पानी भरने से फसलें जलमग्न हो गई। आकाशीय बिजली की तेज गर्जनाओं से लोग भी सहम गए।

मूसलाधार बारिश

सुबह साढ़े आठ बजे तक मूसलाधार बारिश का दौर चला। इस दौरान बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। बारिश के दौरान मुख्य बड़े नालों में पानी की निकासी अवरूद्ध होने से गांधी चौराहा, एसबीआई बैंक से सर्राफा बाजार, कोलियों का बड़, रेगर बस्ती समेत कई इलाकों में सड़कें दरिया बन गई। सड़क से नीचे बनी दुकानों व मकानों में पानी घुस गया। जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। उसके बाद करीब एक घंटे रूक-रूककर कभी हल्की तो कभी रिमझिम बारिश होती रही।

73 मिमी बारिश दर्ज

यहां दो घंटे में 73 मिमी बारिश दर्ज की गई। सांगोद क्षेत्र के हरिपुरा व भूलाहेडा़ गांव में भी तेज बारिश के दौरान आम रास्ते दरिया बन गए। हालांकि दोपहर बाद सड़कों से पानी उतरने के बाद लोगों को घर एवं दुकानों के सामने जमा हुए कीचड़ की घंटों तक सफाई कर पसीना बहाना पड़ा।

यह वीडियो भी देखें

मौसम साफ रहा और शाम होते-होते फिर धूप खिली। बिजली आपूर्ति नहीं होने से जलापूर्ति भी देरी से हुई। करीब डेढ़ घंटे की देरी से नलों में पानी आया। वहीं, बारां जिले के छबड़ा में 1, छीपाबड़ौद में 5 व अटरू में 50 एमएम बारिश दर्ज की गई। झालावाड़ जिले के बकानी में 2, गंगधार में 8, खानपुर में 9, पचपहाड़ में 5 एमएम बारिश दर्ज की गई।

