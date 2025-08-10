Rajasthan Rain: भारी बारिश के बाद IMD का नया अलर्ट, राजस्थान के कई जिलों में बरसात की चेतावनी

सुबह साढ़े आठ बजे तक मूसलाधार बारिश का दौर चला। इस दौरान बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। बारिश के दौरान मुख्य बड़े नालों में पानी की निकासी अवरूद्ध होने से गांधी चौराहा, एसबीआई बैंक से सर्राफा बाजार, कोलियों का बड़, रेगर बस्ती समेत कई इलाकों में सड़कें दरिया बन गई। सड़क से नीचे बनी दुकानों व मकानों में पानी घुस गया। जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। उसके बाद करीब एक घंटे रूक-रूककर कभी हल्की तो कभी रिमझिम बारिश होती रही।