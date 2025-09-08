Heavy Rain 8 September : अगले 2 घंटे में 3 जिलों में भारी बारिश, 20-30 KMPH की गति से चलेगी तेज हवा, मौसम विभाग का येलो अलर्ट

Heavy Rain 8 September : मौसम विभाग ने आज 8 सितम्बर को राजस्थान के 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का यह अपडेट सुबह 7.45 पर रिलीज हुआ है। मौसम विभाग के नए Prediction के अनुसार राजस्थान के बाडमेर, सिरोही, जालौर जिले व आस-पास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही इस दौरान आकाशीय बिजली व 20-30 KMPH की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार से देशभर में मानसून की तीव्रता कम होने की संभावना है। इससे पहले सोमवार को गुजरात व राजस्थान में अरिज अलर्ट के साथ भारी बारिश की संभावना है। आइएमडी के अनुसार 8 सितंबर को राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट के साथ भारी बरसात हो सकती है। रविवार को गुजरात व पश्चिम दक्षिण राजस्थान में अत्यधिक भारी बारिश बरसात का दौर जारी रहा। दोनों राज्यों के अलग-अलग क्षेत्रों में 210 एमएम तक बारिश दर्ज की गई।
जयपुर में 8 सितम्बर को सुबह 6 बजे आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कभी भी बारिश होने की संभावना है। जयपुर में सुबह 9 बजे तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में सिरोही के माउंट आबू में 160 M.M. बारिश दर्ज हुई। मौसम विज्ञानियों के अनुसार मानसून ट्रफ वर्तमान में दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में डिप्रेशन सिस्टम से होकर मध्यप्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। एक अन्य ट्रफ साउथ-वेस्ट राजस्थान से उत्तरी गुजरात की तरफ जा रही है। इस सिस्टम के असर से सोमवार को भी जोधपुर, उदयपुर संभाग में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश देखने को मिल सकती है।