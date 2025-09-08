Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Heavy Rain 8 September : अगले 2 घंटे में 3 जिलों में भारी बारिश, 20-30 KMPH की गति से चलेगी तेज हवा, मौसम विभाग का येलो अलर्ट

Heavy Rain 8 September : मौसम विभाग का आज 8 सितम्बर को येलो अलर्ट जारी। अगले 2 घंटे में राजस्थान के 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलेगी।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 08, 2025

Meteorological Department issued Yellow Alert Today 8 September next 2 hours Rajasthan 3 districts Heavy rain 20-30 KMPH Speed blow Strong Winds
बारिश में भीगती महिला। फोटो पत्रिका

Heavy Rain 8 September : मौसम विभाग ने आज 8 सितम्बर को राजस्थान के 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का यह अपडेट सुबह 7.45 पर रिलीज हुआ है। मौसम विभाग के नए Prediction के अनुसार राजस्थान के बाडमेर, सिरोही, जालौर जिले व आस-पास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही इस दौरान आकाशीय बिजली व 20-30 KMPH की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।

8 सितंबर को राजस्थान में भारी बरसात, IMD का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार से देशभर में मानसून की तीव्रता कम होने की संभावना है। इससे पहले सोमवार को गुजरात व राजस्थान में अरिज अलर्ट के साथ भारी बारिश की संभावना है। आइएमडी के अनुसार 8 सितंबर को राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट के साथ भारी बरसात हो सकती है। रविवार को गुजरात व पश्चिम दक्षिण राजस्थान में अत्यधिक भारी बारिश बरसात का दौर जारी रहा। दोनों राज्यों के अलग-अलग क्षेत्रों में 210 एमएम तक बारिश दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें

राम जल सेतु लिंक परियोजना पर आया बड़ा अपडेट, जल संसाधन विभाग तैयार कर रहा नया प्रस्ताव, नीमराणा के लिए आएगी खुशखबर
जयपुर
Ram Jal Setu Link Project Big Update Water Resources Department is Preparing Proposal Neemrana Public Happy

जयपुर का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना

जयपुर में 8 सितम्बर को सुबह 6 बजे आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कभी भी बारिश होने की संभावना है। जयपुर में सुबह 9 बजे तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है।

माउंट आबू में सबसे अधिक बारिश दर्ज

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में सिरोही के माउंट आबू में 160 M.M. बारिश दर्ज हुई। मौसम विज्ञानियों के अनुसार मानसून ट्रफ वर्तमान में दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में ​डिप्रेशन सिस्टम से होकर मध्यप्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। एक अन्य ट्रफ साउथ-वेस्ट राजस्थान से उत्तरी गुजरात की तरफ जा रही है। इस सिस्टम के असर से सोमवार को भी जोधपुर, उदयपुर संभाग में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश देखने को मिल सकती है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान सरकार की नई योजना, 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 फीसदी तक मिलेगा ब्याज अनुदान
जयपुर
Rajasthan Government New Scheme Vishwakarma Yuva Udyam Protsahan Yojana interest Subsidy up to 8 Percentage will be given on Loan up to two crore rupees

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 09:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rain 8 September : अगले 2 घंटे में 3 जिलों में भारी बारिश, 20-30 KMPH की गति से चलेगी तेज हवा, मौसम विभाग का येलो अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट