Heavy Rain 8 September : अगले 2 घंटे में 3 जिलों में भारी बारिश, 20-30 KMPH की गति से चलेगी तेज हवा, मौसम विभाग का येलो अलर्ट

Heavy Rain 8 September : मौसम विभाग ने आज 8 सितम्बर को राजस्थान के 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का यह अपडेट सुबह 7.45 पर रिलीज हुआ है। मौसम विभाग के नए Prediction के अनुसार राजस्थान के बाडमेर, सिरोही, जालौर जिले व आस-पास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही इस दौरान आकाशीय बिजली व 20-30 KMPH की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।