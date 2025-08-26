Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 3 घंटे में राजस्थान के 10 जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान, चलेंगी तेज हवाएं

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने आज 26 अगस्त को राजस्थान के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जानें कल कैसा रहेगा मौसम?

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 26, 2025

Meteorological Department issued Yellow Alert Today in 3 hours Rajasthan 10 districts heavy rains expected strong winds blow
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Today : राजस्थान में बारिश पूरे शबाब पर है। मानसून के दूसरा दौर में प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज मंगलवार 26 अगस्त को राजस्थान के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत जयपुर, दौसा, झुंझुनूं, सीकर, अलवर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इस दौरान मेघगर्जन संग आकशीय बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना बलवती है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आने वाले 2-3 दिन कुछ ही जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना जताई है।

नीमकाथाना सबसे अधिक बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में सीकर के नीमकाथाना में सबसे अधिक 54 M.M. बारिश हुई। इसके अतिरिक्त रींगस-पलसाना में 31-31 M.M., श्रीमाधोपुर में 32 M.M. और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 25 M.M. बारिश दर्ज की गई।

RGHS Update : आरजीएचएस में 80 प्रतिशत निजी अस्पतालों ने किया कैशलेस इलाज ठप, मरीज परेशान
जयपुर
Rajasthan Government Health Scheme RGHS 80 percent of private hospitals stopped cashless treatment patients are upset

27 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम विज्ञानियों के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर, आगरा, प्रयागराज, डालटनगंज, जमशेदपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। इस वजह से राजस्थान में 27 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा।

जयपुर के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी

जयपुर का मौसम सुबह खुशनुमा था। रुक-रुक कर हल्की बारिश जारी थी। जयपुर के लिए आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह 8 बजे जयपुर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का दिन में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है।

Rajasthan : पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में बड़ी चोरी, टैंक के बाद 12.2 किमी कम्युनिकेशन तार चोरों ने किया गायब, मामला दर्ज
जैसलमेर
Jaisalmer Pokhran Field Firing Range after tank thieves stole 12.2 km communication wire case registered

Published on:

26 Aug 2025 08:18 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 3 घंटे में राजस्थान के 10 जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान, चलेंगी तेज हवाएं

