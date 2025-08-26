Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 3 घंटे में राजस्थान के 10 जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान, चलेंगी तेज हवाएं

Rajasthan Weather Today : राजस्थान में बारिश पूरे शबाब पर है। मानसून के दूसरा दौर में प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज मंगलवार 26 अगस्त को राजस्थान के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत जयपुर, दौसा, झुंझुनूं, सीकर, अलवर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इस दौरान मेघगर्जन संग आकशीय बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना बलवती है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आने वाले 2-3 दिन कुछ ही जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना जताई है।