Rajasthan: ‘कांग्रेस ने जो गलती की वह रिपीट न हो’, छात्रसंघ चुनाव पर मंत्री किरोड़ीलाल मीना का बड़ा बयान

Kirodi Lal Meena: कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने छात्रसंघ चुनाव रोकने को कांग्रेस की गलती बताते हुए कहा कि गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 15, 2025

Kirodi-Lal-Meena-1
मंत्री किरोड़ी लाल मीना। फोटो: पत्रिका

जयपुर। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने कहा कि मनरेगा में कांग्रेस राज में हुई अनियमितताओं की जांच हो रही है। करौली जिले के मंडरायल क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत में 26 करोड़ रुपए डकार लिए गए, जिसकी आयकर विभाग को भी शिकायत की गई है। उन्होंने छात्रसंघ चुनाव रोकने को कांग्रेस की गलती बताते हुए कहा कि गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए।

कृषि मंत्री मीना ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना गलत है, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई करनी पड़ती है।

उन्होंने विभाग की 2010 की मार्गदर्शिका के स्थान पर नई मार्गदर्शिका जारी की। मीना ने कहा कि नरेगा के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का पोर्टल लागू किया. जिससे उनके कार्यकाल में 2600 करोड़ की अनियमितता रोकी गई।

ड्रोन अनुमति के लिए केन्द्रीय मंत्री से मिलेंगे

मीना से ड्रोन से बारिश कराने के मामले में कहा कि जयपुर के रामगढ़ बांध क्षेत्र में ड्रोन 10 से 15 हजार फीट ऊंचाई तक उडाने की सिविल एविएशन की परमिशन ली जाएगी। इस बारे में वे 18 अगस्त को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलकर बात करेंगे।

नकली खाद-बीज पर एसआइटी बनाइ जाए

मीना ने कहा कि नकली खाद बीज के मामले में 57 एफआइआर दर्ज हुई हैं और 22 के लाइसेंस रद्द किए गए है। कई हजार मीट्रिक टन खाद भी जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच के लिए एसआइटी बनाने के लिए लिखा है। उन्होंने कहा कि सरकार फर्टिलाइजर पर 92 प्रतिशत अनुदान देती है। प्रतिबंधित होने के बावजूद यूरिया का प्लाइवुड, पशु आहार सहित अन्य क्षेत्रों में डाइवर्ट किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, नकली खाद-बीज के मामलों में रेकी कर इसी माह के अंत तक छापेमारी की कार्रवाई फिर की जाएगी, कोई बचेगा नहीं। केंद्रीय मंत्री ने खाद के साथ टैगिंग को गलत माना है। इसके अलावा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, जो कृषि यंत्र बनाने में वैज्ञानिक तरीके नहीं अपना रहे हैं।

सरकार नहीं चाहती नया नेतृत्व तैयार हो: गहलोत

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि नई पीढ़ी राजनीतिक रूप से जागृत हो एवं नया नेतृत्व तैयार हो। भाजपा की यह सोच बेहद निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रसंघ की राजनीति से केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा एवं अन्य राजनीतिक दलों के भी कई नेता निकल कर आए हैं।

