Rajasthan: ‘कांग्रेस ने जो गलती की वह रिपीट न हो’, छात्रसंघ चुनाव पर मंत्री किरोड़ीलाल मीना का बड़ा बयान

मीना ने कहा कि नकली खाद बीज के मामले में 57 एफआइआर दर्ज हुई हैं और 22 के लाइसेंस रद्द किए गए है। कई हजार मीट्रिक टन खाद भी जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच के लिए एसआइटी बनाने के लिए लिखा है। उन्होंने कहा कि सरकार फर्टिलाइजर पर 92 प्रतिशत अनुदान देती है। प्रतिबंधित होने के बावजूद यूरिया का प्लाइवुड, पशु आहार सहित अन्य क्षेत्रों में डाइवर्ट किया जा रहा है।