Kirodi Lal Meena : फिर एक्शन मोड में आए मंत्री किरोड़ी मीणा, रात में फैक्ट्रियों में मारा छापा, पुलिस के लिए कहीं यह बात

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक्टिव मोड में हैं। रात में बीकानेर में उन्होंने खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों में छापेमारी की। उन्होंने गजनेर थाना इलाके के गंगापुरा और श्रीकोलायत के सांखला फाटा इलाके में अचानक छापेमारी की। पहली कार्रवाई के दौरान गंगापुरा में करीब 24 हजार बैग नकली खाद, बीज और कच्चा मटेरियल सीज किए गए। मंत्री ने बताया कि इन खादों में केमिकल मिलाकर किसानों की जमीन बंजर बनाई जा रही है, जो सीधे किसान की मेहनत और पैदावार को बर्बाद करने वाली कार्रवाई है।
मीणा ने मौके से जिप्सम के भरे हुए बैग भी जब्त किए। आशंका जताई जा रही है कि इन बैगों में मौजूद जिप्सम का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए किया जा रहा था। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर बुलाकर आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए और कहा कि जांच पूरी होने तक इस पर सतत निगरानी जारी रहेगी। मंत्री ने यह भी माना कि कई जगह हालात पहले से सुधरे हैं, लेकिन अभी भी शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।
कृषि मंत्री ने बताया कि बीकानेर में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में उन्हें अजमेर के किशनगढ़ में हाल की छापेमारी के दौरान जानकारी मिली थी। जांच में पता चला कि गुजरात की नामी कंपनियों के बैगों में नकली खाद भरी जा रही थी और इसे विभिन्न जिलों में सप्लाई किया जा रहा था।
मीणा ने अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी फैक्ट्री यहां संचालित हो रही थी, लेकिन न तो पुलिस को इसकी जानकारी थी और न ही कृषि विभाग के अधिकारियों को। इसके लिए भी वे स्वतंत्र जांच कराएंगे। मंत्री ने साफ कहा कि किसानों की फसल और जमीन को बर्बाद करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को बख्शा नहीं जाएगा।
