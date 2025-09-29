Kirodi Lal Meena : फिर एक्शन मोड में आए मंत्री किरोड़ी मीणा, रात में फैक्ट्रियों में मारा छापा, पुलिस के लिए कहीं यह बात

मीणा ने मौके से जिप्सम के भरे हुए बैग भी जब्त किए। आशंका जताई जा रही है कि इन बैगों में मौजूद जिप्सम का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए किया जा रहा था। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर बुलाकर आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए और कहा कि जांच पूरी होने तक इस पर सतत निगरानी जारी रहेगी। मंत्री ने यह भी माना कि कई जगह हालात पहले से सुधरे हैं, लेकिन अभी भी शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।