School Bus Safety: 1,000 से अधिक स्कूल बसों में लगे सीसीटीवी और जीपीएस, अभिभावकों को मिली राहत

Student Safety: जयपुर। राजधानी में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब शहर की स्कूल बसों की लाइव लोकेशन और उनकी गति की निगरानी संभव हो गई है। जयपुर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय और यातायात पुलिस की पहल पर शहर की एक हजार से अधिक स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस और स्पीड गवर्नर लगाए गए हैं।