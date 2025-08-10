10 अगस्त 2025,

रविवार

जयपुर

Monsoon Update: राजस्थान में फिर शुरू होने वाली है मूसलाधार बारिश, भादो महीने में मानसून की जोरदार वापसी

Monsoon Update: राजस्थान के अंदर एक बार फिर मूसलाधार बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने भादो महीने में जोरदार बारिश के संकेत दिए हैं। एक बार फिर आसमान में काले बादलों के बीच से आकाशीय बिजली की चमक लोगों को डराएगी।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 10, 2025

Rain in Rajasthan
राजस्थान में होने वाली है मानसून की जोरदार वापसी (फोटो-पत्रिका)

Monsoon Update: जयपुर। राजस्थान के अंदर सावन महीने के आखिरी दिनों में बारिश न के बराबर हुई। हालांकि भादो महीने में एक बार फिर मानसून की जोरदार वापसी होने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल, अभी 3-4 दिनों तक हल्की बारिश ही होगी, लेकिन 15 अगस्त से मूसलाधार बारिश का दौर फिर शुरू होगा, जो कई दिनों तक चलेगा।

दरअसल, भादो महीना बाढ़ और काले बादलों के लिए जाना जाता है। इस महीने में घनघोर घटा के बीच से आकाशीय बिजली की चमक डराने वाली होती हैं। इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 अगस्त से राजस्थान में मानसून वापसी करने वाला है, जिसका असर आगामी 21 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान राजस्थान के दक्षिण-पूर्व हिस्से में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, वहीं दक्षिण-पश्चिम इलाके में सामान्य बारिश होने का अनुमान है।

17 जिलों में येलो अलर्ट

इस बीच मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें चुरू, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में 3 घंटे के अंदर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।

11-12 अगस्त को इन इलाकों में बारिश का अनुमान

मौसम विभाग के मुताबिक, 11 और 12 अगस्त को भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। फिलहाल, 15-21 अगस्त के बीच मानसून की जोरदार वापसी होगी, जो पूरे प्रदेश में तेज बारिश करा सकता है।

पिछले 24 घंटे का मौसम अपडेट

पिछले 24 घंटों की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश भरतपुर जिले के नगर में 35 मिलीमीटर दर्ज हुई है। राज्य में अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर जिले में 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान सिरोही जिले में 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है।

Updated on:

10 Aug 2025 10:46 am

Published on:

10 Aug 2025 10:44 am

