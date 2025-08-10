Monsoon Update: राजस्थान में फिर शुरू होने वाली है मूसलाधार बारिश, भादो महीने में मानसून की जोरदार वापसी

दरअसल, भादो महीना बाढ़ और काले बादलों के लिए जाना जाता है। इस महीने में घनघोर घटा के बीच से आकाशीय बिजली की चमक डराने वाली होती हैं। इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 अगस्त से राजस्थान में मानसून वापसी करने वाला है, जिसका असर आगामी 21 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान राजस्थान के दक्षिण-पूर्व हिस्से में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, वहीं दक्षिण-पश्चिम इलाके में सामान्य बारिश होने का अनुमान है।