Monsoon Update: राजस्थान में फिर शुरू होने वाली है मूसलाधार बारिश, भादो महीने में मानसून की जोरदार वापसी

Monsoon Update: जयपुर। राजस्थान के अंदर सावन महीने के आखिरी दिनों में बारिश न के बराबर हुई। हालांकि भादो महीने में एक बार फिर मानसून की जोरदार वापसी होने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल, अभी 3-4 दिनों तक हल्की बारिश ही होगी, लेकिन 15 अगस्त से मूसलाधार बारिश का दौर फिर शुरू होगा, जो कई दिनों तक चलेगा।
दरअसल, भादो महीना बाढ़ और काले बादलों के लिए जाना जाता है। इस महीने में घनघोर घटा के बीच से आकाशीय बिजली की चमक डराने वाली होती हैं। इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 अगस्त से राजस्थान में मानसून वापसी करने वाला है, जिसका असर आगामी 21 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान राजस्थान के दक्षिण-पूर्व हिस्से में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, वहीं दक्षिण-पश्चिम इलाके में सामान्य बारिश होने का अनुमान है।
इस बीच मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें चुरू, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में 3 घंटे के अंदर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 11 और 12 अगस्त को भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। फिलहाल, 15-21 अगस्त के बीच मानसून की जोरदार वापसी होगी, जो पूरे प्रदेश में तेज बारिश करा सकता है।
पिछले 24 घंटों की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश भरतपुर जिले के नगर में 35 मिलीमीटर दर्ज हुई है। राज्य में अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर जिले में 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान सिरोही जिले में 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है।