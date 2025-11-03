Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में देसी टमाटर की आवक बढ़ने लगी, दामों में हो रही गिरावट

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज टमाटर के दामों में गिरावट देखने को मिली। मंडी में देसी टमाटर की आवक बढ़ने से टमाटर के दाम नीचे आ रहे हैं। आज थोक मंडी में टमाटर के भाव 12 से 16 रुपए के बीच रहे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Nov 03, 2025

- आज थोक मंडी में हरी मिर्ची व फूल गोभी हो रही सस्ती

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज टमाटर के दामों में गिरावट देखने को मिली। मंडी में देसी टमाटर की आवक बढ़ने से टमाटर के दाम नीचे आ रहे हैं। आज थोक मंडी में टमाटर के भाव 12 से 16 रुपए के बीच रहे। वहीं फूल गोभी के भावों में भी गिरावट देखने को मिली। आज मंडी में फूल के दाम भी 20 से 25 रुपए के बीच रहे। थोक मंडी में अभी मटर फली महंगी बिक रही है। आज मटर के दाम 125 से 130 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा हरी मिर्ची, पत्ता गोभी, बैंगन व अन्य स​ब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिली। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भाव सामान्य नजर आए। आज मंडी में आलू 10 से 15 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 10 से 20 रुपए के बीच रहे और लहसुन के दाम आज 30 से 80 रुपए के बीच रहे। आज मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 13 से 14 रुपए

टमाटर देसी 12 से 16 रुपए

मटर 125 से 130 रुपए

मिर्ची 15 से 20 रुपए

बारीक मिर्च 30 से 32 रुपए

फूल गोभी 20 से 25 रुपए

पत्ता गोभी 10 से 18 रुपए

करेला 30 से 40 रुपए

शिमला मिर्च 30 से 35 रुपए

नींबू 20 से 22 रुपए

लोकी 15 से 20 रुपए

भिंडी 35 से 40 रुपए

अदरक 47 से 50 रुपए

ग्वार फली 40 से 50 रुपए

बैंगन 15 से 20 रुपए

कद्दू 13 से 15 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 15 से 30 रुपए

तुरई 20 से 25 रुपए

टिंडा 45 से 50 रुपए

गाजर 30 से 40 रुपया

मूली 10 से 15 रुपया

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

-----------------------------------------------

आलू के दाम िस्थर

आलू 10 से 15 रुपए

प्याज लोकल एमपी 10 से 14 रुपए

प्याज नासिक पुराना 15 से 18 रुपए

प्याज नासिक नया 10 से 20 रुपए

लहसुन 30 से 80 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 12:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में देसी टमाटर की आवक बढ़ने लगी, दामों में हो रही गिरावट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Update 3 November : राजस्थान में फतेहपुर रहा सबसे ठंडा, आज इन जिलों में बारिश की संभावना

Weather Update 3 November IMD Prediction Today Fatehpur was coldest in Rajasthan these districts rain
जयपुर

Industrial Zone: औद्योगिक विकास के लिए रीको को भूमि आवंटन की मंजूरी, बनेंगे 3 नए औद्योगिक क्षेत्र

Rajasthan investors and industrialists Big relief incentive amount of Rs 765.78 crore released
जयपुर

दुल्हन के न पिता थे और न मामा; तभी नाचते-गाते पहुंचे शादी में पुलिसकर्मी, कालवाड़ में भरा 6.25 लाख का मायरा, बारातियों की मेहमाननवाजी

जयपुर

Public Holiday: 5 नवम्बर को रहेगा अवकाश, बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर

Public holiday
जयपुर

Cancer Screening: गांव-ढाणी तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सुविधा, शुरू हुई ग्रामीण कैंसर स्क्रीनिंग की नई पहल

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.