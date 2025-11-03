Muhana Mandi : थोक मंडी में देसी टमाटर की आवक बढ़ने लगी, दामों में हो रही गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज टमाटर के दामों में गिरावट देखने को मिली। मंडी में देसी टमाटर की आवक बढ़ने से टमाटर के दाम नीचे आ रहे हैं। आज थोक मंडी में टमाटर के भाव 12 से 16 रुपए के बीच रहे। वहीं फूल गोभी के भावों में भी गिरावट देखने को मिली। आज मंडी में फूल के दाम भी 20 से 25 रुपए के बीच रहे। थोक मंडी में अभी मटर फली महंगी बिक रही है। आज मटर के दाम 125 से 130 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा हरी मिर्ची, पत्ता गोभी, बैंगन व अन्य स​ब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिली। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भाव सामान्य नजर आए। आज मंडी में आलू 10 से 15 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 10 से 20 रुपए के बीच रहे और लहसुन के दाम आज 30 से 80 रुपए के बीच रहे। आज मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।