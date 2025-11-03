Muhana Mandi : थोक मंडी में देसी टमाटर की आवक बढ़ने लगी, दामों में हो रही गिरावट

- आज थोक मंडी में हरी मिर्ची व फूल गोभी हो रही सस्ती
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज टमाटर के दामों में गिरावट देखने को मिली। मंडी में देसी टमाटर की आवक बढ़ने से टमाटर के दाम नीचे आ रहे हैं। आज थोक मंडी में टमाटर के भाव 12 से 16 रुपए के बीच रहे। वहीं फूल गोभी के भावों में भी गिरावट देखने को मिली। आज मंडी में फूल के दाम भी 20 से 25 रुपए के बीच रहे। थोक मंडी में अभी मटर फली महंगी बिक रही है। आज मटर के दाम 125 से 130 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा हरी मिर्ची, पत्ता गोभी, बैंगन व अन्य सब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिली। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भाव सामान्य नजर आए। आज मंडी में आलू 10 से 15 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 10 से 20 रुपए के बीच रहे और लहसुन के दाम आज 30 से 80 रुपए के बीच रहे। आज मुहाना थोक मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 13 से 14 रुपए
टमाटर देसी 12 से 16 रुपए
मटर 125 से 130 रुपए
मिर्ची 15 से 20 रुपए
बारीक मिर्च 30 से 32 रुपए
फूल गोभी 20 से 25 रुपए
पत्ता गोभी 10 से 18 रुपए
करेला 30 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 30 से 35 रुपए
नींबू 20 से 22 रुपए
लोकी 15 से 20 रुपए
भिंडी 35 से 40 रुपए
अदरक 47 से 50 रुपए
ग्वार फली 40 से 50 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 13 से 15 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 15 से 30 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
टिंडा 45 से 50 रुपए
गाजर 30 से 40 रुपया
मूली 10 से 15 रुपया
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
-----------------------------------------------
आलू के दाम िस्थर
आलू 10 से 15 रुपए
प्याज लोकल एमपी 10 से 14 रुपए
प्याज नासिक पुराना 15 से 18 रुपए
प्याज नासिक नया 10 से 20 रुपए
लहसुन 30 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
