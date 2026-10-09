Nexa Evergreen Scam : नेक्सा एवरग्रीन फ्रॉड मामले में जयपुर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 34.91 करोड़ की चल-अचल संपत्ति अटैच

जयपुर। नेक्सा एवरग्रीन निवेश धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 34.91 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अटैच किया है। ईडी के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत यह कार्रवाई की। कुर्क संपत्तियों में करीब 29.37 करोड़ रुपए मूल्य की 69 अचल संपत्तियां और विभिन्न बैंक खातों में जमा 5.54 करोड़ रुपए शामिल हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, यह मामला निवेशकों को धोलेरा स्मार्ट सिटी में जमीन और प्लॉटिंग परियोजनाओं में निवेश के नाम पर कथित तौर पर हजारों करोड़ रुपए जुटाने से जुड़ा है।