Jaipur News: नूरानी मस्जिद ढहाए जाने पर जन आंदोलन की चेतावनी, मंदिरों को लेकर हिंदू पक्ष शांत

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने राजधानी जयपुर के मालवीय नगर से जगतपुरा रोड पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। करीब 15 दिन पहले ही जेडीए ने 80 फीट पर 120 से अधिक अतिक्रमण हटा दिए थे। इस रोड के चौड़ीकरण में 5 धार्मिक स्थल बाधा बन रहे थे। जेडीए ने सभी अतिक्रमणों से जुड़े लोगों को कई बार नोटिस दे चुका था, जिसके बाद 8 जून को बुलडोजर चलाकर सभी 5 धार्मिक स्थलों को ढहा दिया गया।