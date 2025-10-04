Rajasthan : NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित 9 आरोपियों को बेल नहीं, कोर्ट ने खारिज की याचिका

कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं। इस मामले में कार्यक्रम स्थल पर पोडियम गिराने, पोस्टर फाड़कर आयोजकों की धार्मिक भावना आहत करने और पुलिस की गाडी की लाइट तोडकर राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इसके अलावा विनोद जाखड़ के खिलाफ विभिन्न थानों में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। ऐसे में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। जमानत अर्जी में कहा गया था कि पुलिस ने कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर गिरफ्तारी की है।