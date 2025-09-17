Rajasthan Politics: एक बार फिर निकला मानेसर का जिन्न, गहलोत बोले शेखावत ईमानदार है तों क्यों नहीं देते वॉइस सैंपल

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पांच साल पुराने विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त मामले में बड़ी राहत देते हुए एफआईआर को रद्द कर दिया। न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने भरत मालानी और अशोक सिंह की आपराधिक याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि एसीबी ने ही प्रकरण में अपराध सिद्ध न मानते हुए एफआर (फाइनल रिपोर्ट) पेश की है। ऐसे में एफआईआर को चुनौती देने का कोई आधार नहीं बचता।यह मामला 2020 के सियासी संकट से जुड़ा है, जब पहले एसओजी और फिर एसीबी ने दर्ज किया था। आरोप था कि याचिकाकर्ताओं ने विधायकों को लालच देकर अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची।