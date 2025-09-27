Operation Chakravyuh: 1.60 करोड़ रुपए का 10 क्विंटल 73 किलो 25 ग्राम डोडाचूरा जब्त

ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत शुक्रवार को धरियावद थानाधिकारी कमलचन्द मीणा मय जाप्ते के साथ जवाहर नगर चौराहे पर सघन नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान प्रतापगढ़ की तरफ से एक बिना नम्बरी लोडिंग वाहन आता दिखा, जिसके पीछे तिरपाल लगा हुआ था। पुलिस टीम को संदेह होने पर रुकने का इशारा करने पर चालक वाहन को रोकने के बजाय तेज गति से रोड साइड से होते हुए मुंगाणा रोड की तरफ भगा ले गया। पुलिस टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए सरकारी वाहन से लोडिंग वाहन का पीछा शुरू किया। पीछा करने पर चालक ने कुछ दूर जाकर वाहन को रोड पर ही खड़ा कर दिया और वाहन में बैठे दोनों व्यक्ति खाई में कूदकर घने जंगल में भाग गए। पुलिस जाप्ते ने किया, लेकिन वे जंगल का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे।