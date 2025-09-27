Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Operation Chakravyuh: 1.60 करोड़ रुपए का 10 क्विंटल 73 किलो 25 ग्राम डोडाचूरा जब्त

Drug Bust: - धरियावद व देवगढ़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस टीम ने जब्त किए लोडिंग वाहन की तलाशी ली। उनमें अवैध अफीम अधकुटा डोडाचूरा भरा मिला।

जयपुर

MOHIT SHARMA

Sep 27, 2025

Photo: Official X handle of Pratapgarh Police
Photo: Official X handle of Pratapgarh Police

Doda Chura Seizure: जयपुर. ऑपरेशन चक्रव्यूह ( Operation Chakravyuh ) के तहत थाना धरियावद और थाना देवगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर करीब 10 क्विंटल 73 किलो 25 ग्राम अवैध डोडाचूरा सहित परिवहन में प्रयुक्त लोडिंग वाहन भी जब्त किया गया। जब्त डोडाचूरा की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है।
यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशानुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह व पुलिस उप अधीक्षक नानालाल के मार्गदर्शन में थाना धरियावद और थाना देवगढ़ की संयुक्त टीम ने सफलतापूर्वक की।

ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत शुक्रवार को धरियावद थानाधिकारी कमलचन्द मीणा मय जाप्ते के साथ जवाहर नगर चौराहे पर सघन नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान प्रतापगढ़ की तरफ से एक बिना नम्बरी लोडिंग वाहन आता दिखा, जिसके पीछे तिरपाल लगा हुआ था। पुलिस टीम को संदेह होने पर रुकने का इशारा करने पर चालक वाहन को रोकने के बजाय तेज गति से रोड साइड से होते हुए मुंगाणा रोड की तरफ भगा ले गया। पुलिस टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए सरकारी वाहन से लोडिंग वाहन का पीछा शुरू किया। पीछा करने पर चालक ने कुछ दूर जाकर वाहन को रोड पर ही खड़ा कर दिया और वाहन में बैठे दोनों व्यक्ति खाई में कूदकर घने जंगल में भाग गए। पुलिस जाप्ते ने किया, लेकिन वे जंगल का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे।

अवैध अफीम अधकुटा डोडाचूरा भरा मिला

मौके पर पुलिस ने लोडिंग ईसूजी वाहन जब्त किया। पुलिस टीम ने तत्काल जब्त किए गए लोडिंग वाहन की तलाशी ली। वाहन के पीछे काले रंग के 49 कट्टे मिले। खोलने पर उनमें अवैध अफीम अधकुटा डोडाचूरा भरा पाया गया। जिसका कुल वजन 10 क्विंटल 73 किलो 25 ग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत 01 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है।

डोडाचूरा और ईसूजी वाहन जब्त

डोडाचूरा और ईसूजी वाहन जब्त कर थाना धरियावद पर संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। मामले का अनुसंधान, आगे की कार्रवाई और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जांच एसएचओ देवगढ़ महेन्द्र सिंह को सौंप दिया गया है। यह कार्रवाई थानाधिकारी धरियावद कमल चन्द मीणा की अगुवाई में की गई, जिसमें थाना धरियावद, देवगढ़ और पारसोला थानों के 16 पुलिसकर्मी शामिल थे।

