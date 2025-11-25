Organic Farming: जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर, किसानों की आवाज बनेगा राज्य किसान आयोग

Farmer Welfare: जयपुर। राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने कोटा में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में किसानों से सीधे रूबरू होते हुए कहा कि आयोग किसानों और सरकार के बीच सेतु की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न जिलों में जाकर किसानों की समस्याएं और सुझाव संकलित किए जा रहे हैं, जिन्हें राज्य और केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा।