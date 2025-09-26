Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Dandiya Mahotsav : पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव कल से, गीतों की धुनों पर खनकेंगे डांडिया, जयपुराइट्स की होगी मौज

Dandiya Mahotsav : राजस्थान पत्रिका की ओर से शनिवार को जवाहर सर्कल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज के ईस्ट लॉन में विमल इलायची महारास डांडिया महोत्सव-2025 का शानदार आगाज होगा। दो दिवसीय महोत्सव के तहत 27 और 28 सितंबर को बॉलीवुड गीतों पर प्रतिभागी और जयपुराइट्स जमकर डांडिया खनकाएंगे।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 26, 2025

Patrika Maharas Dandiya Festival Starts Tomorrow East Lawns of Entertainment Paradise Jaipur Dandiya will be played to tunes of songs
फाइल फोटो पत्रिका

Dandiya Mahotsav : राजस्थान पत्रिका की ओर से शनिवार को जवाहर सर्कल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज के ईस्ट लॉन में विमल इलायची महारास डांडिया महोत्सव-2025 का शानदार आगाज होगा। दो दिवसीय महोत्सव के तहत 27 और 28 सितंबर को बॉलीवुड गीतों पर प्रतिभागी और जयपुराइट्स जमकर डांडिया खनकाएंगे। इस बीच मॉर्डन और पारंपरिक गरबा के रंगों से एंटरटेनमेंट पैराडाइज का ईस्ट लॉन थिरक उठेगा।

महोत्सव को लेकर प्रतिभागियों के साथ शहरवासियों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। महोत्सव के तहत पिछले कई दिनों से चल रही वर्कशॉप गुरुवार को जेएलएन मार्ग स्थित जेनपेट के सामने ‘मैरिज पैराडाइज’ में संपन्न हुई। शहर में 8 सेंटर्स पर महोत्सव के टिकट मिल रहे हैं, जिसका समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक है। टिकट सेंटर्स पर भी जयपुराइट्स की भीड़ नजर आ रही है। कई लोग पूरी फैमिली के लिए टिकट खरीद रहे हैं। महोत्सव से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9928015903 पर संपर्क किया जा सकता है।

लजीज व्यंजनों से महकेगा फूड कोर्ट

डांडिया महोत्सव में दो दिनों तक देश-विदेश के लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया जा सकेगा। इस दौरान विभिन्न स्टॉल्स पर जायकेदार व्यंजनों की भरमार रहेगी। जिसके तहत आइसक्रीम मुंबई मस्का पावभाजी, दिल्ली के छोले भटूरे, मुंबई की भेलपुरी, सांभर डोसा, पानी कोल्ड ड्रिक, लच्छेदार टिकिया, इटालियन पिज्जा और पास्ता, बटर पॉपकॉर्न का जायका लिया जा सकेगा। इसके अलावा महोत्सव में प्रतिभागियों को बेस्ट कपल डांसर, बेस्ट फीमेल डांसर, बेस्ट मेल डांसर समेत कई पुरस्कार दिए जाएंगे।

ये हैं स्पॉन्सर

डांडिया महोत्सव पावर्ड बॉय केजीके रियलिटी है। महोत्सव में को-स्पॉन्सर मदर डेयरी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ब्रेवरीज पार्टनर कोको कोला है। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रॉयल लक्ष्मी पैलेस है। मेडिकल पार्टनर एसडीएमएच है। साउंड एंड लाइट पार्टनर एसएलडी है। सियोरिटी पार्टनर स्पेन सियोरिटी है। वॉयस ऑफ महारास 95 एफएम तड़का है।

इन 8 लोकेशंस पर बिक रहे टिकट

झालाना : राजस्थान पत्रिका, ई-5, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, आरटीओ ऑफिस के पास।
केसरगढ़ : जीवराज एंड कंपनी, नियर राजस्थान पत्रिका ऑफिस, जेएलएन मार्ग।
टोंक रोड : शुभम टेलिकॉम, बी49, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, अमरदीप लिबर्टी शोरूम के ऊपर।
जवाहर नगर : एमओएम एडवर्टाइजर्स, 172, नियर देवी मंदिर सिंधी कॉलोनी।
वैशालीनगर : श्रीसाईं एडवर्टाइजिंग, शॉप नंबर 26, आम्रपाली शॉपिंग सेंटर, आम्रपाली सर्कल।
मालवीय नगर : नाकोड़ा मीडिया 9/161, सेटर-9, पालिका बाजार के पास।
मानसरोवर : गोविंदम, 61/224225, रजत पथ क्रॉसिंग मानसरोवर।
सोड़ाला : मोहित एडवर्टाइजिंग अशोकपुरा, गली नंबर 1, न्यू सांगानेर रोड।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के लिए एक और अच्छी खबर, जालोर-पाली होते हुए जयपुर व दिल्ली के लिए चलेगी नई ट्रेन, रेल मंत्री का ऐलान
पाली

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2025 08:28 am

Published on:

26 Sept 2025 08:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Dandiya Mahotsav : पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव कल से, गीतों की धुनों पर खनकेंगे डांडिया, जयपुराइट्स की होगी मौज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.