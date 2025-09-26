Dandiya Mahotsav : पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव कल से, गीतों की धुनों पर खनकेंगे डांडिया, जयपुराइट्स की होगी मौज

Dandiya Mahotsav : राजस्थान पत्रिका की ओर से शनिवार को जवाहर सर्कल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज के ईस्ट लॉन में विमल इलायची महारास डांडिया महोत्सव-2025 का शानदार आगाज होगा। दो दिवसीय महोत्सव के तहत 27 और 28 सितंबर को बॉलीवुड गीतों पर प्रतिभागी और जयपुराइट्स जमकर डांडिया खनकाएंगे। इस बीच मॉर्डन और पारंपरिक गरबा के रंगों से एंटरटेनमेंट पैराडाइज का ईस्ट लॉन थिरक उठेगा।
महोत्सव को लेकर प्रतिभागियों के साथ शहरवासियों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। महोत्सव के तहत पिछले कई दिनों से चल रही वर्कशॉप गुरुवार को जेएलएन मार्ग स्थित जेनपेट के सामने ‘मैरिज पैराडाइज’ में संपन्न हुई। शहर में 8 सेंटर्स पर महोत्सव के टिकट मिल रहे हैं, जिसका समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक है। टिकट सेंटर्स पर भी जयपुराइट्स की भीड़ नजर आ रही है। कई लोग पूरी फैमिली के लिए टिकट खरीद रहे हैं। महोत्सव से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9928015903 पर संपर्क किया जा सकता है।
डांडिया महोत्सव में दो दिनों तक देश-विदेश के लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया जा सकेगा। इस दौरान विभिन्न स्टॉल्स पर जायकेदार व्यंजनों की भरमार रहेगी। जिसके तहत आइसक्रीम मुंबई मस्का पावभाजी, दिल्ली के छोले भटूरे, मुंबई की भेलपुरी, सांभर डोसा, पानी कोल्ड ड्रिक, लच्छेदार टिकिया, इटालियन पिज्जा और पास्ता, बटर पॉपकॉर्न का जायका लिया जा सकेगा। इसके अलावा महोत्सव में प्रतिभागियों को बेस्ट कपल डांसर, बेस्ट फीमेल डांसर, बेस्ट मेल डांसर समेत कई पुरस्कार दिए जाएंगे।
डांडिया महोत्सव पावर्ड बॉय केजीके रियलिटी है। महोत्सव में को-स्पॉन्सर मदर डेयरी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ब्रेवरीज पार्टनर कोको कोला है। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रॉयल लक्ष्मी पैलेस है। मेडिकल पार्टनर एसडीएमएच है। साउंड एंड लाइट पार्टनर एसएलडी है। सियोरिटी पार्टनर स्पेन सियोरिटी है। वॉयस ऑफ महारास 95 एफएम तड़का है।
झालाना : राजस्थान पत्रिका, ई-5, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, आरटीओ ऑफिस के पास।
केसरगढ़ : जीवराज एंड कंपनी, नियर राजस्थान पत्रिका ऑफिस, जेएलएन मार्ग।
टोंक रोड : शुभम टेलिकॉम, बी49, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, अमरदीप लिबर्टी शोरूम के ऊपर।
जवाहर नगर : एमओएम एडवर्टाइजर्स, 172, नियर देवी मंदिर सिंधी कॉलोनी।
वैशालीनगर : श्रीसाईं एडवर्टाइजिंग, शॉप नंबर 26, आम्रपाली शॉपिंग सेंटर, आम्रपाली सर्कल।
मालवीय नगर : नाकोड़ा मीडिया 9/161, सेटर-9, पालिका बाजार के पास।
मानसरोवर : गोविंदम, 61/224225, रजत पथ क्रॉसिंग मानसरोवर।
सोड़ाला : मोहित एडवर्टाइजिंग अशोकपुरा, गली नंबर 1, न्यू सांगानेर रोड।