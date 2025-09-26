Dandiya Mahotsav : पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव कल से, गीतों की धुनों पर खनकेंगे डांडिया, जयपुराइट्स की होगी मौज

महोत्सव को लेकर प्रतिभागियों के साथ शहरवासियों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। महोत्सव के तहत पिछले कई दिनों से चल रही वर्कशॉप गुरुवार को जेएलएन मार्ग स्थित जेनपेट के सामने ‘मैरिज पैराडाइज’ में संपन्न हुई। शहर में 8 सेंटर्स पर महोत्सव के टिकट मिल रहे हैं, जिसका समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक है। टिकट सेंटर्स पर भी जयपुराइट्स की भीड़ नजर आ रही है। कई लोग पूरी फैमिली के लिए टिकट खरीद रहे हैं। महोत्सव से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9928015903 पर संपर्क किया जा सकता है।