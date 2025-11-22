Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Patrika National Book Fair: किताबों के बीच सजी महफिल, युवाओं ने लूटी दाद, लाइव परफॉर्मेंस ने मचाई धूम

Patrika National Book Fair: पत्रिका नेशनल बुक फेयर में किताबों की खुशबू और म्यूजिक की धुन ने पाठकों को लुभाया। बच्चों के लिए एक्टिविटी व साइंस फिक्शन बुक्स खरीदी गईं। ‘तड़का फन प्लग्ड’ सेशन में फिल्म पहचानो कंटेस्ट व लाइव सिंगिंग हुई।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 22, 2025

Patrika National Book Fair

पत्रिका नेशनल बुक फेयर में लाइव सिंगिंग (फोटो- पत्रिका)

Patrika National Book Fair: जयपुर: जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में आयोजित नौ दिवसीय पत्रिका नेशनल बुक फेयर, जहां किताबों की खुशबू पाठकों को अपनी ओर खींच रही हैं। वहीं, म्यूजिक की धुन हर आयु वर्ग के लोगों को सुकून दे रही है।

पेरेंट्स बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक्स, पिक्चरी स्टोरी और साइंस फिक्शन समेत कई बुक्स खरीद रहे हैं। वहीं, फूड कोर्ट में लोग विभिन्न प्रकार के व्यजंनों का आनंद ले रहे हैं तो सेल्फी पॉइंट पर विजिटर फोटो लेते नजर आ रहे है।

शुक्रवार की शाम को ‘तड़का फन प्लग्ड’ सेशन का आयोजन हुआ, जिसे आरजे अमर जीत ने होस्ट किया। इन्होंने फेयर में शामिल हुई ऑडियंस से फिल्म पहचानो कंटेस्ट खेला। सही जवाब देने वाले लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पुराने और नए गानों की डिबेट और लाइव सिंगिंग कॉम्पीटिशन हुआ।

ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने

कार्यक्रम में सुमेधा ने ‘बदमाश दिल तो ठग है बड़ा, बदमाश दिल यूं तुझ से जुड़ा…’ सुनाकर गायन प्रतिभा दिखाई। इसके बाद ‘रॉक पेपर सीजर्स-द बैंड’ के कलाकारों ने म्यूजिक की लाइव परफॉर्मेंस दी। परफॉर्मेंस में पुनीत सोनी, नलिन शर्मा और जतस्य जोशी, पार्थ अमरवाल, आर्यन भारद्वाज और जोएल फिलिप ने भूमिका निभाई।

इन्होंने ‘दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे…’ गाने की परफॉर्मेंस देकर दी। उन्होंने ‘बेखयाली में भी तेरा ही खयाल आए…’, ‘सही गलत का फर्क तो जानता है तू…’, आदि गाने पेश किए।

ये हैं प्रायोजक

बुक फेयर का मुख्य प्रायोजक महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी है। नॉलेज पार्टनर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) और आइआइएस (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) जयपुर एसोसिएट स्पॉन्सर हैं। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है।

Published on:

22 Nov 2025 09:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Patrika National Book Fair: किताबों के बीच सजी महफिल, युवाओं ने लूटी दाद, लाइव परफॉर्मेंस ने मचाई धूम

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

