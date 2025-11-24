Patrika National Book Fair: ‘ज्ञान बिना मुक्ति नहीं और बुद्धि बिना ज्ञान पूर्ण नहीं’, बुक ‘कृष्ण तत्व की वैज्ञानिकता’ पर हुई चर्चा

शास्त्री कोसलेन्द्रदास ने पुस्तक की दार्शनिक दृष्टि से व्याख्या करते हुए कहा कि कृष्ण हर जगह हैं और वही इस ब्रह्मांड की चेतन शक्ति के रूप में हमें सीख देते हैं। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं और बुद्धि के बिना ज्ञान पूर्ण नहीं है। विद्या का फल विवाद नहीं है, विद्या का फल विवेक है। पुस्तक इसी दिव्य सीख को आधुनिक भाषा में समझाने वाली कृति है, जिस ब्रह्मांड में हम सांस लेते हैं, उसके कण-कण में कृष्ण विद्यमान हैं।