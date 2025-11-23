Patrika National Book Fair: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ‘गीता विज्ञान उपनिषद’ पर संवाद

पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने गहन अध्ययन कर इसे सरलता से लोगों को समझाने का कार्य किया। गीता विज्ञान उपनिषद में सरलता को कहीं छोड़ा नहीं गया है। इस तरह के ग्रंथों का अध्ययन-अध्यापन भारतीय परंपरा के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमें जड़ों से जोड़ता है। भाषा और विचार की गंभीरता से जो गीता तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए गीता विज्ञान उपनिषद बहुत उपयोगी है।