Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Patwari Recruitment Exam: 6.76 लाख अभ्यर्थी देंगे पटवारी परीक्षा, कड़ा, कृपाण, पगड़ी और मंगलसूत्र की रहेगी छूट

Patwari Recruitment Exam: राजस्थान के 38 जिलों में 17 अगस्त को पटवारी भर्ती परीक्षा होनी है। इसको लेकर RSSB ने तैयारी पूरी कर ली है। इस बार छात्र कड़ा, कृपाण, पगड़ी और मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 15, 2025

Patwari Recruitment Exam
पटवारी भर्ती परीक्षा (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से प्रदेश में 17 अगस्त को 1030 केन्द्रों पर पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में 6.76 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। जयपुर में दो पालियों में 1.33 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। चयन बोर्ड की यह बड़ी परीक्षा होगी, जो एक ही दिन में पूरी करवाई जाएगी।

पटवारी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी कड़ा, कृपाण, पगड़ी और मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। बोर्ड ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य के 38 जिलों में परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि पहली पाली में 33,8060 और दूसरी पारी में 33,79,49 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर में 176 केन्द्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा।

ये भी पढ़ें

पटवारी भर्ती परीक्षा के बाद घर क्यों नहीं ले जा सकेंगे पेपर? जानें कारण
झुंझुनू
jhunjhunu news

RSSB की तरफ से जारी दिशा-निर्देश

  • भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थी कड़ा, कृपाण, पगड़ी और मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को तीन स्तर की जांच से गुजरना होगा।
  • अगर कोई अभ्यर्थी संदिग्ध मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों विशेष जांच करवाई जाएगी।
  • परीक्षा केंद्र में एंट्री के दौरान उनकी जांच की जाएगी। अगर किसी अभ्यर्थी ने ब्लूटूथ डिवाइस या कुछ और छुपाया। उसे एंट्री नहीं दी जाएगी।

मेटल की संदिग्ध वस्तु के साथ एंट्री नहीं

आलोक राज ने कहा कि इसके साथ ही अभ्यर्थियों के कपड़ों में लगे जिप और बटन में भी यह फैसला लागू रहेगा। अगर कोई अभ्यर्थी मेटल की कोई वस्तु पहनकर परीक्षा देने पहुंचेगा। मेटल डिटेक्टर से जांच के दौरान कपड़े खोलकर जांच करवाई जाएगी। मेटल की संदिग्ध वस्तु के साथ उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

Patwari Exam: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा ड्यूटी में भारी चूक, देर रात जारी हुआ नया आदेश
जयपुर
RSSB patwari Exam

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Exam

सरकारी नौकरी

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 09:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Patwari Recruitment Exam: 6.76 लाख अभ्यर्थी देंगे पटवारी परीक्षा, कड़ा, कृपाण, पगड़ी और मंगलसूत्र की रहेगी छूट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.