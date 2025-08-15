Patwari Recruitment Exam: 6.76 लाख अभ्यर्थी देंगे पटवारी परीक्षा, कड़ा, कृपाण, पगड़ी और मंगलसूत्र की रहेगी छूट

पटवारी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी कड़ा, कृपाण, पगड़ी और मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। बोर्ड ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य के 38 जिलों में परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि पहली पाली में 33,8060 और दूसरी पारी में 33,79,49 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर में 176 केन्द्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा।