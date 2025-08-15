Patwari Recruitment Exam: 6.76 लाख अभ्यर्थी देंगे पटवारी परीक्षा, कड़ा, कृपाण, पगड़ी और मंगलसूत्र की रहेगी छूट

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से प्रदेश में 17 अगस्त को 1030 केन्द्रों पर पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में 6.76 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। जयपुर में दो पालियों में 1.33 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। चयन बोर्ड की यह बड़ी परीक्षा होगी, जो एक ही दिन में पूरी करवाई जाएगी।
पटवारी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी कड़ा, कृपाण, पगड़ी और मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। बोर्ड ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य के 38 जिलों में परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि पहली पाली में 33,8060 और दूसरी पारी में 33,79,49 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर में 176 केन्द्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा।
आलोक राज ने कहा कि इसके साथ ही अभ्यर्थियों के कपड़ों में लगे जिप और बटन में भी यह फैसला लागू रहेगा। अगर कोई अभ्यर्थी मेटल की कोई वस्तु पहनकर परीक्षा देने पहुंचेगा। मेटल डिटेक्टर से जांच के दौरान कपड़े खोलकर जांच करवाई जाएगी। मेटल की संदिग्ध वस्तु के साथ उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी।