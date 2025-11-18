Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Patrika Book Fair: कोना-कोना क्लासिक और मॉडर्न लेखकों की किताबों से रोशन, देखें पत्रिका नेशनल बुक फेयर की तस्वीरें

Patrika National Book Fair 2025: कोना-कोना क्लासिक और मॉडर्न लेखकों की किताबों से रोशन, देखें पत्रिका नेशनल बुक फेयर की तस्वीरें। जवाहर कला केंद्र में आयोजित पत्रिका नेशनल बुक फेयर इस बार हर आयु वर्ग को खूब लुभा रहा है। यहां देखिए बुक फेयर की कुछ खास तस्वीरें...

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 18, 2025

फोटो: अनुग्रह सोलोमन पत्रिका

Patrika Book Fair In JKK: जवाहर कला केंद्र में आयोजित पत्रिका नेशनल बुक फेयर ने इस बार युवा पाठकों को ज्यादा आकर्षित किया है। इस बार फेयर में दिव्य प्रकाश दुबे, सत्य व्यास, विनोद कुमार शुक्ल, नरेश सक्सेना जैसे नामचीन लेखकों की किताबों की खूब बिक्री हो रही है। पाठक क्लासिक और मॉर्डन दोनों तरह की किताबें खरीद रहे हैं।

इस साल, युवाओं में शिवानी की ‘रेत की मछली’, श्रीलाल शुक्ल की ‘राग दरबारी’ और प्रेमचंद की कहानियों, गुनाहों का देवता, मानव कौल और सत्य व्यास की किताबें सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं। इन किताबों ने फेयर में खूब चर्चा बटोरी है।

बुक फेयर में किताबें खरीदने के बाद युवा दर्शक अपनी पसंदीदा किताबों के साथ सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर बुक फेयर को प्रमोट कर रहा है।

सोशल मीडिया पर बुक रिव्यू और लाइब्रेरी टूर की वजह से पुराने क्लासिक लेखकों की किताबों की डिमांड बढ़ गई है।

इस बार बुक फेयर में 115 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां हर आयु वर्ग और रुचि के अनुसार किताबें मिल रही हैं। इसका मुख्य प्रायोजक महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी है। नॉलेज पार्टनर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) और आइआइएस (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) जयपुर एसोसिएट स्पॉन्सर हैं। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है।

फेयर में सिर्फ किताबों की बिक्री ही नहीं हो रही है, बल्कि यहां चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वर्कशॉप्स, पैनल डिस्कशन और बच्चों के लिए कहानी सुनाने के सत्रों ने इसे एक नई पहचान दी है।

पत्रिका नेशनल बुक फेयर अब केवल एक पुस्तक खरीदारी का आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी बन गया है।

लेखकों के साथ खुली चर्चा और साहित्यिक संगोष्ठियों ने इस आयोजन को और भी दिलचस्प बना दिया है।

एक ओर बच्चे कॉमिक्स, कहानियां और शैक्षिक किताबें खरीद रहे थे, वहीं बड़े लोग गहन साहित्य, प्रेरक किताबें और समकालीन लेखकों के उपन्यासों में रुचि दिखा रहे थे।

बुकफेयर में साहित्यप्रेमियों को बड़े लेखकों से मिलने का अवसर मिल रहा है। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुस्तक प्रकाशक व वितरक भाग ले रहे हैं।

बुक स्टॉल संचालकों का कहना है कि इस साल एक खास रुझान देखने को मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

Patrika National Book Fair : न इत्र, न फूल…बस किताबों की खुशबू में खोए रहे साहित्यप्रेमी, आमजन और विद्यार्थी
जयपुर
Jaipur Patrika National Book Fair first day just literature lovers common people and students lost in fragrance of books

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 02:18 pm

Published on:

18 Nov 2025 01:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Patrika Book Fair: कोना-कोना क्लासिक और मॉडर्न लेखकों की किताबों से रोशन, देखें पत्रिका नेशनल बुक फेयर की तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर जिले के इस बांध पर जोखिम की नींव पर खड़ा हो रहा ‘हादसों’ का अस्पताल, भवन के निर्माण ने बढ़ाई बेचैनी

जयपुर

आधुनिक दौर में पूंजीवाद का उभरता मानवतावादी स्वरूप

ओपिनियन

राजस्थान में गरमाया BLO आत्महत्या केस: मुकेशचंद के सुसाइड नोट से शिक्षकों में भारी रोष, जानें क्या की मांग

Rajasthan BLO suicide case in Jaipur
जयपुर

संपादकीय: देश की रक्षा के लिए संकल्प लेने का दिन

ओपिनियन

शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी कितनी संभव?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.