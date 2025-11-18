Patrika Book Fair: कोना-कोना क्लासिक और मॉडर्न लेखकों की किताबों से रोशन, देखें पत्रिका नेशनल बुक फेयर की तस्वीरें

फोटो: अनुग्रह सोलोमन पत्रिका
Patrika Book Fair In JKK: जवाहर कला केंद्र में आयोजित पत्रिका नेशनल बुक फेयर ने इस बार युवा पाठकों को ज्यादा आकर्षित किया है। इस बार फेयर में दिव्य प्रकाश दुबे, सत्य व्यास, विनोद कुमार शुक्ल, नरेश सक्सेना जैसे नामचीन लेखकों की किताबों की खूब बिक्री हो रही है। पाठक क्लासिक और मॉर्डन दोनों तरह की किताबें खरीद रहे हैं।
इस साल, युवाओं में शिवानी की ‘रेत की मछली’, श्रीलाल शुक्ल की ‘राग दरबारी’ और प्रेमचंद की कहानियों, गुनाहों का देवता, मानव कौल और सत्य व्यास की किताबें सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं। इन किताबों ने फेयर में खूब चर्चा बटोरी है।
बुक फेयर में किताबें खरीदने के बाद युवा दर्शक अपनी पसंदीदा किताबों के साथ सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर बुक फेयर को प्रमोट कर रहा है।
सोशल मीडिया पर बुक रिव्यू और लाइब्रेरी टूर की वजह से पुराने क्लासिक लेखकों की किताबों की डिमांड बढ़ गई है।
इस बार बुक फेयर में 115 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां हर आयु वर्ग और रुचि के अनुसार किताबें मिल रही हैं। इसका मुख्य प्रायोजक महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी है। नॉलेज पार्टनर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) और आइआइएस (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) जयपुर एसोसिएट स्पॉन्सर हैं। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है।
फेयर में सिर्फ किताबों की बिक्री ही नहीं हो रही है, बल्कि यहां चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वर्कशॉप्स, पैनल डिस्कशन और बच्चों के लिए कहानी सुनाने के सत्रों ने इसे एक नई पहचान दी है।
पत्रिका नेशनल बुक फेयर अब केवल एक पुस्तक खरीदारी का आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी बन गया है।
लेखकों के साथ खुली चर्चा और साहित्यिक संगोष्ठियों ने इस आयोजन को और भी दिलचस्प बना दिया है।
एक ओर बच्चे कॉमिक्स, कहानियां और शैक्षिक किताबें खरीद रहे थे, वहीं बड़े लोग गहन साहित्य, प्रेरक किताबें और समकालीन लेखकों के उपन्यासों में रुचि दिखा रहे थे।
बुकफेयर में साहित्यप्रेमियों को बड़े लेखकों से मिलने का अवसर मिल रहा है। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुस्तक प्रकाशक व वितरक भाग ले रहे हैं।
बुक स्टॉल संचालकों का कहना है कि इस साल एक खास रुझान देखने को मिल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग