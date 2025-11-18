Patrika Book Fair: कोना-कोना क्लासिक और मॉडर्न लेखकों की किताबों से रोशन, देखें पत्रिका नेशनल बुक फेयर की तस्वीरें

Patrika Book Fair In JKK: जवाहर कला केंद्र में आयोजित पत्रिका नेशनल बुक फेयर ने इस बार युवा पाठकों को ज्यादा आकर्षित किया है। इस बार फेयर में दिव्य प्रकाश दुबे, सत्य व्यास, विनोद कुमार शुक्ल, नरेश सक्सेना जैसे नामचीन लेखकों की किताबों की खूब बिक्री हो रही है। पाठक क्लासिक और मॉर्डन दोनों तरह की किताबें खरीद रहे हैं।