Good News: महिलाओं और बच्चियों में खून की कमी को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का होगा वितरण

प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन कर इसे आमजन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि योजना को सफल बनाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा महिलाओं और बच्चियों में खून की कमी को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण किया जाए। साथ ही, 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वर्ण प्राशन दिया जाएगा। गर्भवती एवं प्रसूता महिलाओं को पोषण युक्त लड्डुओं का वितरण भी योजना का हिस्सा रहेगा।