Promotion: चिकित्सा विभाग में बड़ी सौगात, 1700 चिकित्सकों को मिली पदोन्नति

Rajasthan Health Department: जयपुर। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शुक्रवार को विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 1700 से अधिक चिकित्सकों को पदोन्नति प्रदान की गई।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य संगीता आर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि समिति ने 1700 चिकित्सकों की पदोन्नति के प्रस्तावों को अनुमोदन दिया है। इसके साथ ही चार अतिरिक्त निदेशकों को निदेशक के पद पर पदोन्नति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। वहीं, चीफ फूड एनालिस्ट के एक पद पर भी पदोन्नति प्रदान की गई।
सरकार का मानना है कि इस कदम से चिकित्सकों में कार्य के प्रति उत्साह और प्रेरणा बढ़ेगी। प्रदेश सरकार समयबद्ध भर्तियों और पदोन्नतियों के माध्यम से कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।