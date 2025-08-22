Promotion: चिकित्सा विभाग में बड़ी सौगात, 1700 चिकित्सकों को मिली पदोन्नति

राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य संगीता आर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि समिति ने 1700 चिकित्सकों की पदोन्नति के प्रस्तावों को अनुमोदन दिया है। इसके साथ ही चार अतिरिक्त निदेशकों को निदेशक के पद पर पदोन्नति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। वहीं, चीफ फूड एनालिस्ट के एक पद पर भी पदोन्नति प्रदान की गई।