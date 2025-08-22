Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Promotion: चिकित्सा विभाग में बड़ी सौगात, 1700 चिकित्सकों को मिली पदोन्नति

Rajasthan doctors promotion: डीपीसी बैठक में पदोन्नति प्रस्तावों को मंजूरी, निदेशक स्तर तक हुए प्रमोशन। मुख्यमंत्री पहल से चिकित्सकों में खुशी, पदोन्नति से बढ़ेगा कार्य उत्साह।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 22, 2025

GAJENDRA SINGH KHIMSHAR

Rajasthan Health Department: जयपुर। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शुक्रवार को विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 1700 से अधिक चिकित्सकों को पदोन्नति प्रदान की गई।

राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य संगीता आर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि समिति ने 1700 चिकित्सकों की पदोन्नति के प्रस्तावों को अनुमोदन दिया है। इसके साथ ही चार अतिरिक्त निदेशकों को निदेशक के पद पर पदोन्नति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। वहीं, चीफ फूड एनालिस्ट के एक पद पर भी पदोन्नति प्रदान की गई।

सरकार का मानना है कि इस कदम से चिकित्सकों में कार्य के प्रति उत्साह और प्रेरणा बढ़ेगी। प्रदेश सरकार समयबद्ध भर्तियों और पदोन्नतियों के माध्यम से कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

ये भी पढ़ें

Red Alert: राजस्थान में 23 अगस्त को दो जिलों में रेड अलर्ट घोषित, 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
जयपुर
राजस्थान: 23 अगस्त को दो जिलों में रेड अलर्ट घोषित, नौ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

ये भी पढ़ें

Teacher Transfer: राजस्थान के पूर्व ​शिक्षामंत्री का आरोप, ​शिक्षा विभाग में बैन के बावजूद ट्रांसफर का खुला व्यापार
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 09:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Promotion: चिकित्सा विभाग में बड़ी सौगात, 1700 चिकित्सकों को मिली पदोन्नति

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.