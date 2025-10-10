Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

रेलवे का नया फैसला, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत का गुरुग्राम स्टेशन पर आज से बदला समय

Railways New Decision : रेलवे का नया फैसला। जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत का गुरुग्राम स्टेशन पर आज से बदला समय।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 10, 2025

Railways New Decision Jodhpur-Delhi Cantt Vande Bharat timings changed from today at Gurugram station

फाइल फोटो पत्रिका

Railways New Decision : रेलवे ने जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच शुरू हुई वंदेभारत के गुरुग्राम स्टेशन पर आवाजाही के समय में आंशिक बदलाव किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ शशिकिरण के अनुसार जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत एक्सप्रेस वर्तमान में जोधपुर से रवाना होकर दोपहर एक बजे गुरुग्राम स्टेशन पहुंच रही है और एक मिनट के ठहराव के बाद दिल्ली कैंट के लिए रवाना हो रही है। दस अक्टूबर से यह ट्रेन बदलाव के बाद दोपहर 12.59 बजे गुरुग्राम आएगी और 1.01 बजे रवाना हो जाएगी।

वन्दे भारत ट्रेनों में बढ़ रहा यात्रीभार, रेलवे की बल्ले-बल्ले

जोधपुर से चली रही वन्दे भारत ट्रेनों में बढ़ रहे यात्रीभार से रेलवे की बल्ले-बल्ले हो गई है। इन वन्दे भारत ट्रेनों को अच्छा यात्रीभार मिलने लगा है। गाड़ी संख्या 26481,जोधपुर दिल्ली कैंट-वन्दे भारत ट्रेन में प्रारंभ के दिनों की अपेक्षा औसत समय में सीटें उपलब्ध है, लेकिन 12 और 18 अक्टूबर को वेटिंग लिस्ट चल रही है। ट्रेन में सीटों की बुकिंग हो रही है। जैसे-जैसे दीपावली नजदीक आएगी, खाली सीटें भी भर जाएगी। इस त्योहारी सीजन में अन्य ट्रेनों की लंबी प्रतीक्षा सूची की तुलना में वन्दे भारत एक मजबूत विकल्प के रूप में साबित हो सकती है।

ट्रेन की संचालन अवधि बढ़ाई

रेलवे ने गोरखपुर स्टेशन पर चल रहे तकनीकी कार्य के कारण साबरमती-गोरखपुर-साबरमती ट्रेन के थावे स्टेशन तक संचालन अवधि में अस्थायी विस्तार किया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार साबरमती-गोरखपुर-साबरमती ट्रेन का थावे स्टेशन तक संचालन की अवधि में साबरमती से 26 फरवरी तक व गोरखपुर से 28 फरवरी तक तक अस्थायी विस्तार करने का निर्णय लिया है।

