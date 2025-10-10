रेलवे का नया फैसला, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत का गुरुग्राम स्टेशन पर आज से बदला समय

जोधपुर से चली रही वन्दे भारत ट्रेनों में बढ़ रहे यात्रीभार से रेलवे की बल्ले-बल्ले हो गई है। इन वन्दे भारत ट्रेनों को अच्छा यात्रीभार मिलने लगा है। गाड़ी संख्या 26481,जोधपुर दिल्ली कैंट-वन्दे भारत ट्रेन में प्रारंभ के दिनों की अपेक्षा औसत समय में सीटें उपलब्ध है, लेकिन 12 और 18 अक्टूबर को वेटिंग लिस्ट चल रही है। ट्रेन में सीटों की बुकिंग हो रही है। जैसे-जैसे दीपावली नजदीक आएगी, खाली सीटें भी भर जाएगी। इस त्योहारी सीजन में अन्य ट्रेनों की लंबी प्रतीक्षा सूची की तुलना में वन्दे भारत एक मजबूत विकल्प के रूप में साबित हो सकती है।