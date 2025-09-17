Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rain Alert 17 September: पश्चिम राजस्थान से मानसून विदा, लेकिन पूर्वी राजस्थान में अगले 3 घंटे में आएगी बारिश

Rajasthan Weather: मौसम विभाग ने 17 सितम्बर को शाम साढे चार बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत भरतपुर, धौलपुर व करौली जिलों व आस-पास के इलाकों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश आ सकती है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 17, 2025

IMD heavy rain warning

Monsoon Withdrawal: जयपुर। राजस्थान में भले ही धीरे-धीरे मानसून विदा हो रहा है। लेकिन पश्चिम राजस्थान से तो मानसून लगभग पूरी तरह से विदा हो चुका है। इसकी अधिकृत घोषणा मौसम विभाग ने कर दी है। लेकिन पूर्वी राजस्थान के आसमां में बादलों ने एक बार फिर से डेरा डाल दिया है। तीन जिलों में अगले तीन घंटे में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने 17 सितम्बर को शाम साढे चार बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत भरतपुर, धौलपुर व करौली जिलों व आस-पास के इलाकों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश आ सकती है। इन तीनों जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में सुबह से बारिश की संभावना बनी हुई है। इस कारण मौसम विभाग ने सुबह से लेकर अब तक तीसरी बार बारिश का अलर्ट जारी किया है।

पिछले चौबीस घंटे में यहां हुई बारिश

मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क ही बना रहा है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं हुई है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में एकाध जगह हल्की बूंदाबंादी हुई है। राज्य में सर्वाधिक बारिश धौलपुर जिले के मनिया में सात एमएम हुई है।

ये भी पढ़ें

Free Travel: राजस्थान में 25 लाख परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में सात दिन निशुल्क यात्रा का मिला तोहफा
जयपुर
image

ये भी पढ़ें

Strike Ban: राजस्थान में आपातकालीन सेवाएं सुरक्षित, सरकार का सख्त रुख, हड़ताल पर 6 माह का प्रतिबंध
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Sept 2025 05:05 pm

Published on:

17 Sept 2025 05:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert 17 September: पश्चिम राजस्थान से मानसून विदा, लेकिन पूर्वी राजस्थान में अगले 3 घंटे में आएगी बारिश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.