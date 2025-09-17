Rain Alert 17 September: पश्चिम राजस्थान से मानसून विदा, लेकिन पूर्वी राजस्थान में अगले 3 घंटे में आएगी बारिश

Monsoon Withdrawal: जयपुर। राजस्थान में भले ही धीरे-धीरे मानसून विदा हो रहा है। लेकिन पश्चिम राजस्थान से तो मानसून लगभग पूरी तरह से विदा हो चुका है। इसकी अधिकृत घोषणा मौसम विभाग ने कर दी है। लेकिन पूर्वी राजस्थान के आसमां में बादलों ने एक बार फिर से डेरा डाल दिया है। तीन जिलों में अगले तीन घंटे में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने 17 सितम्बर को शाम साढे चार बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत भरतपुर, धौलपुर व करौली जिलों व आस-पास के इलाकों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश आ सकती है। इन तीनों जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में सुबह से बारिश की संभावना बनी हुई है। इस कारण मौसम विभाग ने सुबह से लेकर अब तक तीसरी बार बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क ही बना रहा है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं हुई है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में एकाध जगह हल्की बूंदाबंादी हुई है। राज्य में सर्वाधिक बारिश धौलपुर जिले के मनिया में सात एमएम हुई है।