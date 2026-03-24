RBSE 5th and 8th Result 2026 : राजस्थान बोर्ड के 5वीं व 8वीं कक्षा के फेल छात्र निराश न हों, मिलेगा एक और अवसर

राजस्थान बोर्ड 5वीं रिजल्ट में ग्रेडिंग सिस्टम लागू है। बोर्ड परीक्षा के स्कोर के हिसाब से स्टूडेंट्स को A से E तक ग्रेड दिया जाता है।

A1 - 91 से 100 फीसदी

A2 - 81 से 90 फीसदी

B1 - 71 से 80 फीसदी

B2 - 61 से 70 फीसदी

C1 - 51 से 60 फीसदी

C2 - 41 - 50 फीसदी

D - 33 से 40 फीसदी

E - 33 फीसदी से कम।