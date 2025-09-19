Rajasthan : राजस्थान में ऐसा पहली बार हो रहा है…, चुनाव तक प्रदेश में 195 निकायों में प्रशासकों के हाथों होगी कमान

प्रदेश में कुल 196 निकाय हैं जहां शहरी सरकार अस्तित्व में आई। इनमें नगर निगम, परिषद और पालिकाएं शामिल हैं। इनमें से 49 निकायों में बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो चुका है और यहां प्रशासक नियुक्त हैं। बाकी निकायों का कार्यकाल भी अगले महीनों में खत्म हो जाएगा। राज्य सरकार अगले वर्ष जनवरी-फरवरी में एक राज्य-एक चुनाव के तहत चुनाव कराने का दावा कर रही है। यदि इस दावे को मान लें तो भी केवल एक निकाय बचेगा, जिसका बोर्ड कार्यकाल फरवरी में पूरा होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव होने तक 196 में से 195 निकाय प्रशासकों के हाथ में होने की पूरी संभावना है।