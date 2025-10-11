Diwali Festival : अब स्पेशल ट्रेनें भी फुल, हवाई किराया भी 20 हजार पार पहुंचा, यात्री परेशान-दिवाली पर कैसे जाएं घर?

जयपुर आने जाने वाले लोगों को हवाई यात्रा का विकल्प भी महंगा साबित हो रहा है। कारण कि हवाई किराया आसमान छू रहा है। हालांकि जयपुर से जाने से जयपुर आना दो से तीन गुना तक महंगा साबित हो रहा है। दिवाली पर पुणे से जयपुर का हवाई किराया 21 हजार पार पहुंच गया है। ऐसे ही, मुंबई से जयपुर का किराया 20 हजार तक, हैदराबाद से जयपुर का किराया 12 से 15 हजार तक पहुंच गया है। जयपुर से पटना, लखनऊ, जम्मू समेत कई शहरों के हवाई किराए में भारी अंतर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, एयरलाइन कंपनियां ज्यादा यात्रीभार वाले रूट पर ज्यादा फोकस कर रही है।