Diwali Festival : अब स्पेशल ट्रेनें भी फुल, हवाई किराया भी 20 हजार पार पहुंचा, यात्री परेशान-दिवाली पर कैसे जाएं घर?

Rajasthan : दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार के करीब आते ही रेलवे स्टेशनों पर भीड़ जुटना शुरू हो गई है। स्थिति ये है कि, जयपुर से आवाजाही करने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनों में अभी से भीड़ ठासा-ठस देखी जा रही है। भीड़ को देखते हुए रेलवे क्राउड मैनेजमेंट में तो जुट गया है, लेकिन ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया। जिससे कंफर्म टिकट लेकर सफर करने वाले यात्रियों को अभी से परेशानी उठानी पड़ रही है।
दरअसल, जयपुर से संचालित होने वाली उत्तर भारत की ओर जाने वाली ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनें पहले से फुल चल रही है। उनमें रिजर्वेशन क्लास में टिकट बुकिंग करने पर नो रूम की स्थिति देखी जा रही है। रेलवे ने उन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े लेकिन वो भी पूरी तरह से राहत दिलवाने में कामयाब नहीं हुए।
रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं, उनमें भी ज्यादातर ट्रेनों में वेटिंग देखी जा रही है। तिरूपति से हिसार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन में थर्ड एसी में वेटिंग 159 पार चल रही है। ऐसे ही हाल सांगानेर से पुणे समेत कई स्टेशनों से चल रही स्पेशल ट्रेनों में देखे जा रहे हैं। इस अव्यवस्था से सबसे ज्यादा नुकसान नौकरी-पेशा, पढ़ाई करने वाले लोगोंं को उठाना पड़ रहा है। उन्हें ऐनवक्त पर टिकट बुकिंग में परेशानी हो रही है। लोगों की मांग है कि स्पेशल ट्रेनों की संख्या और बढाई जाए।
जिन ट्रेनों में नोरूम की स्थिति देखी जा रही है। उनमें सफर करने वाले यात्री तत्काल कोटे के भरोसे बैठे हैं लेकिन उनमें भी ज्यादातर यात्रियों को निराशा ही झेलनी पड़ रही है। क्योंकि तत्काल कोटा चंद मिनट में ही फुल हो रहा है। जिससे वहां पर भी यात्रियों को वेटिंग टिकट ही मिल रही है। जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आएगा, वैसे-वैसे मारामारी और ज्यादा होने लगेगी।
जयपुर आने जाने वाले लोगों को हवाई यात्रा का विकल्प भी महंगा साबित हो रहा है। कारण कि हवाई किराया आसमान छू रहा है। हालांकि जयपुर से जाने से जयपुर आना दो से तीन गुना तक महंगा साबित हो रहा है। दिवाली पर पुणे से जयपुर का हवाई किराया 21 हजार पार पहुंच गया है। ऐसे ही, मुंबई से जयपुर का किराया 20 हजार तक, हैदराबाद से जयपुर का किराया 12 से 15 हजार तक पहुंच गया है। जयपुर से पटना, लखनऊ, जम्मू समेत कई शहरों के हवाई किराए में भारी अंतर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, एयरलाइन कंपनियां ज्यादा यात्रीभार वाले रूट पर ज्यादा फोकस कर रही है।
