जयपुर

Rajasthan : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस की बड़ी प्लानिंग, अगस्त माह के अंत में हो सकता है खुलासा

Rajasthan Congress New Plan : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस बड़ी प्लानिंग में जुट गई है। इस योजना का अगस्त माह के अंत में हो सकता है खुलासा।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 10, 2025

Rajasthan Panchayat-body elections Congress big plan It may be revealed at August end
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Congress New Plan : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने में जुटी प्रदेश कांग्रेस नए बने 10 जिलों में भी जल्द जिलाध्यक्ष लगाने को लेकर जुट गई है। इस माह के अंत तक एआइसीसी प्रदेश कमेटी की ओर से भेजे गए नामों को लेकर निर्णय ले सकती है।

15 जिलों में नए लोगों को दी जा सकती है जिम्मेदारी

कांग्रेस ने निचले स्तर पर संगठन के पदों को भरने का काम लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन नए बने दस जिलों के अलावा कई पुराने जिलों के अध्यक्षों को भी बदलने को लेकर तैयारी कर रही है। नए जिलों सहित करीब 15 जिलों में नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला, इन उपभोक्ताओं को 17000 रुपए सब्सिडी देगी सरकार
जयपुर
Rajasthan free electricity New formula these consumers will get Rs 17000 subsidy Bhajanlal Government

जिलाध्यक्षों के नामों को हो चुकी है चर्चा

बताया जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से भी जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर चर्चा हो चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के बिहार दौरे व लोकसभा में व्यस्त होने चलते अभी निर्णय नहीं हो सका है।

40 से 50 हुए कांग्रेस संगठन के जिले

प्रदेश कांग्रेस के पहले संगठनात्मक 40 जिले थे, लेकिन राज्य सरकार की ओर से 10 नए जिले बनाने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने भी संगठन के 10 जिले बढ़ाकर 50 कर दिए हैं। कांग्रेस नए जिलों जयपुर ग्रामीण पश्चिम, डीग, बालोतरा, नीमकाथाना, ब्यावर, सलूंबर, भीलवाड़ा ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण पश्चिम जिलों में नए जिला अध्यक्षों की घोषणा करेगी। जयपुर ग्रामीण से जयपुर ग्रामीण पश्चिम अलग जिला बनाया गया है। इसमें कोटपूतली-बहरोड़ शामिल होंगे। भरतपुर से डीग, बाड़मेर से बालोतरा अलग जिला बनाया गया।

ये भी पढ़ें

Trump’s Tariffs Effect : जयपुर के फैक्ट्री संचालक चिंतित, 8,000 करोड़ रुपए का निर्यात ठप, मांगा राहत पैकेज
जयपुर
Trump’s Tariffs Effect Jaipur Factory Operators Worried exports worth Rs 8,000 crores stalled demand relief package

Updated on:

10 Aug 2025 07:33 am

Published on:

10 Aug 2025 07:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस की बड़ी प्लानिंग, अगस्त माह के अंत में हो सकता है खुलासा

