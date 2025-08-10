Rajasthan : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस की बड़ी प्लानिंग, अगस्त माह के अंत में हो सकता है खुलासा

प्रदेश कांग्रेस के पहले संगठनात्मक 40 जिले थे, लेकिन राज्य सरकार की ओर से 10 नए जिले बनाने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने भी संगठन के 10 जिले बढ़ाकर 50 कर दिए हैं। कांग्रेस नए जिलों जयपुर ग्रामीण पश्चिम, डीग, बालोतरा, नीमकाथाना, ब्यावर, सलूंबर, भीलवाड़ा ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण पश्चिम जिलों में नए जिला अध्यक्षों की घोषणा करेगी। जयपुर ग्रामीण से जयपुर ग्रामीण पश्चिम अलग जिला बनाया गया है। इसमें कोटपूतली-बहरोड़ शामिल होंगे। भरतपुर से डीग, बाड़मेर से बालोतरा अलग जिला बनाया गया।