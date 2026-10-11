राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती नकल मामले में बड़ा खुलासा, चीटिंग करवाने के लिए अपनाया था शातिर तरीका

जयपुर. महिला सुपरवाइजर सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनीष गिला (32) निवासी पांचू, बीकानेर के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि मनीष ने पौरव कालेर गैंग से 5 लाख रुपए में परीक्षा का पेपर खरीदा था। इसके बाद उसने अपनी रिश्तेदार को परीक्षा में पास कराने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कराई थी। इस मामले में एसओजी अब तक कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।