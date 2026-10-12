नवरात्र के पहले दिन जयपुर में प्रॉपर्टी खरीदने उमड़े लोग, राजस्थान पत्रिका के प्रोपेक्स एक्सपो का समापन

जयपुर. नवरात्र के पहले दिन नए घर की तलाश और प्रॉपर्टी में निवेश की योजना लेकर बड़ी संख्या में लोग जयपुर में एसएल मार्ग स्थित द ग्रैंड मोती पैलेस पहुंचे। रविवार को राजस्थान पत्रिका के तीन दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो 'प्रोपेक्स' के आखिरी दिन दोपहर बाद ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी। यहां कोई अपने परिवार के लिए घर खरीदने की जानकारी जुटा रहा था, तो कोई भविष्य में बेहतर रिटर्न की उम्मीद के साथ निवेश के विकल्प तलाशता नजर आया। लोगों ने अपनी जरूरतों और बजट के हिसाब से अलग-अलग आवासीय परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली।