Rajasthan PhD fellowship: शोधार्थियों पर आर्थिक संकट, पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाई फेलोशिप जारी रखने की आवाज़

PhD research fellowship schemeM¤ जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स की फेलोशिप योजना को लेकर मौजूदा भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि रविवार को पीएचडी शोधार्थियों ने शोध छात्रसंघ अध्यक्ष रामस्वरूप ओला के नेतृत्व में उनसे मुलाकात की और "रिसर्च फेलोशिप स्कीम फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स स्कीम 2023" के संबंध में चर्चा की।