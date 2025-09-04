Rajasthan Police : NH-48 पर चंदवाजी से शांहजहांपुर तक 125 किलोमीटर में 6 सितंबर से शुरू होगा लेन सिस्टम

Lane System: जयपुर. राजस्थान पुलिस ने सड़क हादसों को कम करने और सुरक्षित यात्रा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) पर चंदवाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर के खंड में लेन सिस्टम लागू करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य सडक़ सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना और वाहन चालकों में अनुशासन लाना है। 5 सितंबर तक नियमों की समझायश की जा रही है। इसके बाद इस हाइवे पर लेन सिस्टम 6 सितंबर से पूरी तरह शुरू हो जाएगा। उल्लंघन करने पर चालान और वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।