Rajasthan Police : NH-48 पर चंदवाजी से शांहजहांपुर तक 125 किलोमीटर में 6 सितंबर से शुरू होगा लेन सिस्टम

मोहित शर्मा.
Lane System: जयपुर. राजस्थान पुलिस ने सड़क हादसों को कम करने और सुरक्षित यात्रा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) पर चंदवाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर के खंड में लेन सिस्टम लागू करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य सडक़ सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना और वाहन चालकों में अनुशासन लाना है। 5 सितंबर तक नियमों की समझायश की जा रही है। इसके बाद इस हाइवे पर लेन सिस्टम 6 सितंबर से पूरी तरह शुरू हो जाएगा। उल्लंघन करने पर चालान और वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
इसलिए लागू किया लेन सिस्टम
जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) पर बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने यह कदम उठाया है। विश्व सड़क सांख्यिकी 2018 के अनुसार, भारत सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में पहले स्थान पर है। जानकारी के अनुसार राजस्थान में भी हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाएं चिंता का विषय रही हैं, जिसके चलते यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य लेन अनुशासन के माध्यम से वाहनों की गति और व्यवस्था को नियंत्रित करना है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
पहली लेन (डिवाइडर के पास): तेज गति और ओवरटेक करने वाले वाहनों के लिए।
दूसरी लेन: मध्यम गति वाले वाहनों के लिए।
तीसरी लेन: भारी वाहनों जैसे ट्रक और बसों के लिए।
पहला चरण (5 सितंबर 2025 तक): वाहन चालकों को लेन अनुशासन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पुलिस द्वारा चालकों को नियम समझाए जा रहे हैं।
दूसरा चरण (6 सितंबर 2025 से): सख्ती से नियम लागू होंगे, और उल्लंघन करने वालों का चालान किया जाएगा।
इनका भी लेंगे सहयोग: इस अभियान में पुलिस के साथ-साथ आरटीओ और परिवहन विभाग का सहयोग लिया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट तीन चरणों में लागू होगा, जिसमें दूसरे चरण में जयपुर रेंज के सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लेन सिस्टम लागू करने की योजना है।
सड़कसुरक्षा में वृद्धि: लेन सिस्टम से वाहनों का व्यवस्थित संचालन होगा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
समय की बचत: चालकों का कहना है कि लेन व्यवस्था से यात्रा सुरक्षित और समयबद्ध होगी।
यातायात अनुशासन: वाहनों की गति और स्थिति को नियंत्रित करने से यातायात सुगम होगा।
राजस्थान पुलिस का कहना है, "हमारा मकसद चालान काटना नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा है।" सभी वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे लेन सिस्टम का पालन करें और सडक़ सुरक्षा को प्राथमिकता दें।