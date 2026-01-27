27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Rain Alert: 180 मिनट में जयपुर सहित 21 जिलों में होगी बारिश, इन 6 जिलों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट

Rajasthan Weather Alert: नया पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने से राजस्थान में आज मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 27, 2026

Rajasthan Rain Alert (1)
Play video

राजस्थान में बारिश। पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan Weather Today: जयपुर। नया पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने से राजस्थान में आज मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में सुबह से ही रुक-रुककर बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग का नया अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने आने वाले तीन घंटे में प्रदेश के 21 जिलों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि और मेघगर्जन के साथ बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है।

जयपुर शहर सहित आसपास के इलाकों में सुबह तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जो करीब आधे घंटे तक जारी रहा। बारिश के साथ चली सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। इसके अलावा अलवर, सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में सुबह के समय बारिश हुई। वहीं, कई जिलों में बादल छाए हुए है।

Fatehpur Sikar Temperature: सीकर का फतेहपुर रहा सबसे ज्यादा ठंडा

पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में 0.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉड किया गया। वहीं, सीकर में न्यूनतम तापमान 0.5, नागौर में 1.1, दौसा में 1.4, लूणकरणसर में 1.7 और चूरू में 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अगले 180 मिनट में इन जिलों में बारिश का अलर्ट

ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert Rajasthan): मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 180 मिनट में प्रदेश के 6 जिलों में ओलावृष्टि और मेघगर्जन के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो जयपुर सहित सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर, भरतपुर और दौसा जिले में बारिश की संभावना है। साथ ही 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।

येलो अलर्ट (Yellow Alert Rajasthan): प्रदेश के 15 जिलों में 180 मिनट के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जैसलमेर, बीकानेर, बूंदी, अलवर, नागौर, अजमेर, गंगानगर हनुमानगढ़, टोंक, बारां, कोटा, झुंझुनूं, भीलवाड़ा, झालावाड़ और धौलपुर जिले में मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विभाग ने दी ये सलाह

मौसम केंद्र जयपुर ने मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने और पेड़ों के नीचे शरण ना लेने की सलाह दी है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Weather Update : राजस्थान के 16 जिलों में आज ओलावृष्टि संग बारिश का डबल अलर्ट, 30-40 KMPH रफ्तार से चलेगी हवा
जयपुर
Weather Update Rajasthan 16 districts rain and hailstorms double alert today 30-40 KMPH speed winds expected to blow

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

राजस्थान में बाढ़

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Jan 2026 09:23 am

Published on:

27 Jan 2026 09:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rain Alert: 180 मिनट में जयपुर सहित 21 जिलों में होगी बारिश, इन 6 जिलों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RSSB: पीटीआइ परीक्षा-2022 में फर्जीवाड़े के 2 आरोपी बने शिक्षक, दो यूनिवर्सिटी पर भी SOG का शिकंजा

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

Bank Strike : राजस्थान में आज नहीं खुलेंगे बैंक, उपभोक्ता परेशान, जानिए क्या है वजह

Bank Strike today Banks will not open Rajasthan Consumers will be inconvenienced find out reason why
जयपुर

जमीन में गड़ा सोना मिलने का झांसा देकर 15 लाख ठगने की तैयारी का पर्दाफाश, पुलिस ने अंतरराज्यीय गैंग के 3 लोगों को दबोचा

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

निशुल्क दवा का दावा फेल: जयपुर के सरकारी अस्पतालों में 30% दवाइयां आउट ऑफ स्टॉक, सिस्टम की कमी से ‘लपके’ मालामाल

Free Medicine Claim Fails 30 percentage Drugs Out of Stock in Jaipur Govt Hospitals
जयपुर

जयपुर में सर्दी का सरप्राइज: वाहनों पर जमी बर्फ, पश्चिमी विक्षोभ और ठंडी हवाओं ने ठिठुराया

Jaipur Snowfall
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.