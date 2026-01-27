Rajasthan Rain Alert: 180 मिनट में जयपुर सहित 21 जिलों में होगी बारिश, इन 6 जिलों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट

Rajasthan Weather Today: जयपुर। नया पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने से राजस्थान में आज मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में सुबह से ही रुक-रुककर बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग का नया अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने आने वाले तीन घंटे में प्रदेश के 21 जिलों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि और मेघगर्जन के साथ बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है।