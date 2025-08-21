Rajasthan Rain: राजस्थान के 15 जिलो में बारिश का डबल अलर्ट, 3 घंटे के अंदर झमाझम वर्षा का अनुमान, मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग ने प्रदेश के जयपुर, जयपुर शहर, अजमेर, और नागौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। मौसम विभाग ने यह चेतावनी सुबह-सुबह जारी की। इन जिलों में भारी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा हो सकती है।