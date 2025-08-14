Rajasthan Rains: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अगस्त को राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट

Rajasthan Rains: राजस्थान में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी व आसपास के इलाकों में बना लो प्रेशर तीव्र होकर राजस्थान की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस दौरान मौसम विभाग ने 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अगस्त के लिए राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, बारिश की तेज शुरुआत पहले पूर्वी राजस्थान में होगी, अगले दिन ही पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश शुरू हो जाएगी।