जयपुर

Rajasthan Rains: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अगस्त को राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट

Rajasthan Rains: राजस्थान में मानसून की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है। मौसम विभाग ने 15 अगस्त से प्रदेश के कई जिलों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 14, 2025

Heavy Rain Rajasthan
राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट (फोटो-पत्रिका)

Rajasthan Rains: राजस्थान में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी व आसपास के इलाकों में बना लो प्रेशर तीव्र होकर राजस्थान की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस दौरान मौसम विभाग ने 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अगस्त के लिए राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, बारिश की तेज शुरुआत पहले पूर्वी राजस्थान में होगी, अगले दिन ही पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश शुरू हो जाएगी।

दरअसल, राजस्थान का मौसम पूरी तरह से बदला नजर आ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान था कि 15 अगस्त से राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू होगा। इस चेतावनी का असर अब राजस्थान के आसमान में दिखने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में काले बादल छाए हुए हैं, वहीं कुछ जिलों से हल्की बारिश की खबर है। सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से बादलों में छिप गया है। वहीं 13 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में तेज धूप दर्ज की गई थी।

राजस्थान की तरफ बढ़ रहा लो प्रेशर एरिया

IMD केंद्र जयपुर ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास से सटा इलाका दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्रप्रदेश तट के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया (low pressure area) बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान की तरफ आगे बढ़ने के साथ ही इस लो प्रेशर के 24 घंटे में वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बनने की प्रबल संभावना है।

16 अगस्त से यहां शुरू होगी मूसलाधार बारिश

मौसम विभाग ने बताया कि इस कम दाब क्षेत्र ( Well Marked Low Pressure Area) के प्रभाव से 15 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर दोबारा शुरू होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके साथ ही 16 अगस्त से राजस्थान के पश्चिमी जिलों में भी बारिश का दौर शुरू हो सकता है।

उदयपुर संभाग में 18 अगस्त तक बारिश का अलर्ट

मौसम केंद्र ने बताया कि राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भागों के कोटा और उदयपुर संभाग के कई जिलों में 15, 16, 17 और 18 अगस्त को कहीं- कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

यहां पर 22 अगस्त तक बारिश का अलर्ट

इसके अलावा मौसम विभाग ने बताया कि जयपुर, भरतपुर, उदयपरु और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अगस्त को बारिश होने की संभावना है। वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई जिलों में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 अगस्त को बारिश की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है।

राजस्थान में भारी बारिश

IMD latest forecast

राजस्थान मानसून

14 Aug 2025 09:59 am

Rajasthan Rains: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अगस्त को राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट

