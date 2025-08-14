Jaipur : बल्ले-बल्ले तीन दिन की छुट्टी, जयपुर में देसी-विदेशी पर्यटकों की मची धूम, बिजनेसमैन खुशी से झूमे, जानें क्यों

लंबे वीकेंड पर कई शहरवासी माउंट आबू, रणथम्भौर, पुष्कर, उदयपुर, मनाली, शिमला और मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों के लिए रवाना हो रहे हैं। खासकर हिल स्टेशनों और वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन्स के पैकेज पहले ही बुक हो चुके हैं। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, जोधपुर और आगरा से भी बड़ी संख्या में सैलानी जयपुर आ रहे हैं। रेलवे की ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनों के एसी और स्लीपर कोच फुल हैं, तत्काल कोटा भी खत्म हो चुका है। एयरलाइंस ने बढ़ी मांग के चलते किराया 15–25 फीसदी तक बढ़ा दिया है, जबकि कुछ रूट पर यह डेढ़ से दोगुना तक महंगा हो गया है।