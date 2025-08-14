Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur : बल्ले-बल्ले तीन दिन की छुट्टी, जयपुर में देसी-विदेशी पर्यटकों की मची धूम, बिजनेसमैन खुशी से झूमे, जानें क्यों

Jaipur Tourism : राजस्थान में तीन दिन की छुट्टी रहेगी। इन दिनों में जयपुर में करीब 1.50 लाख सैलानियों के आने का अनुमान है। जयपुर के बिजनेसमैन खुश है, उन्हें इन तीन दिन में एक अरब के कारोबार की उम्मीद है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 14, 2025

Rajasthan three days holiday Jaipur is full of domestic and foreign tourists businessmen happy one billion business expected
जयपुर का जंतर मंतर। फोटो पत्रिका

Jaipur Tourism : स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और रविवार की छुट्टी ने जयपुर के पर्यटन को पंख लगा दिए हैं। तीन दिन की छुट्टियों का आगाज़ होते ही गुलाबी नगरी जयपुर देसी-विदेशी पर्यटकों से भरने लगी है। होटल, रिसॉर्ट, रेस्टोरेंट से लेकर झालाना लेपर्ड सफारी तक-हर जगह अग्रिम बुकिंग के बोर्ड टंग चुके हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से करीब 1.50 लाख सैलानियों के आने का अनुमान है, जबकि कारोबारियों को 100 करोड़ से ज्यादा की आमदनी की उम्मीद है। परकोटा बाजारों में रौनक लौट आई है और व्यापारी इसे सीजन की शुरुआती दस्तक मान रहे हैं।

ऑफ-सीजन डिस्काउंट हटाया

वीकेंड की डिमांड देखते हुए शहर के अधिकांश होटल, गेस्ट हाउस और रिसॉर्ट तीन दिन के लिए फुल हैं। ऑफ-सीजन में मिलने वाला 30 फीसदी तक का डिस्काउंट हटाया जा चुका है। न सिर्फ जयपुर, बल्कि आसपास के होटल और रिसॉर्ट भी बुक हैं। पुष्कर के कई रिसॉर्ट भी पर्यटकों ने पहले ही आरक्षित कर लिए हैं। नाइट क्लब और रेस्टोरेंट में एडवांस बुकिंग के बिना सीट पाना मुश्किल हो गया है।

तीन दिन झालाना जंगल सफारी हाउसफुल

झालाना लेपर्ड सफारी अगले तीन दिन के लिए पूरी तरह हाउसफुल है। ऑनलाइन बुकिंग बंद हो चुकी है। रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार दोनों पारी के सभी स्लॉट भर गए हैं। आमागढ़ सफारी और नाहरगढ़ जैविक उद्यान में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। लॉयन और टाइगर सफारी में भी अच्छी-खासी भीड़ है। उद्यान में रोज़ाना करीब 6 हजार विजिटर आ रहे हैं, और वीकेंड पर यह संख्या और बढ़ने की संभावना है।

ट्रेनें-फ्लाइट्स भी फुल, तत्काल कोटे में निराशा

लंबे वीकेंड पर कई शहरवासी माउंट आबू, रणथम्भौर, पुष्कर, उदयपुर, मनाली, शिमला और मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों के लिए रवाना हो रहे हैं। खासकर हिल स्टेशनों और वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन्स के पैकेज पहले ही बुक हो चुके हैं। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, जोधपुर और आगरा से भी बड़ी संख्या में सैलानी जयपुर आ रहे हैं। रेलवे की ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनों के एसी और स्लीपर कोच फुल हैं, तत्काल कोटा भी खत्म हो चुका है। एयरलाइंस ने बढ़ी मांग के चलते किराया 15–25 फीसदी तक बढ़ा दिया है, जबकि कुछ रूट पर यह डेढ़ से दोगुना तक महंगा हो गया है।

100 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार की उम्मीद

पर्यटन सीजन से पहले 3 दिन का वीकेंड 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। शहर के सभी 2400 होटल बुक हैं। पर्यटन से जुड़ी सभी गतिविधियों से 100 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार की उम्मीद है। पर्यटकों को पार्किंग और ट्रैफिक में परेशानी न हो, इसके लिए यातायात पुलिस को पत्र लिखा गया है।
रनविजय सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान

Published on:

14 Aug 2025 09:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur : बल्ले-बल्ले तीन दिन की छुट्टी, जयपुर में देसी-विदेशी पर्यटकों की मची धूम, बिजनेसमैन खुशी से झूमे, जानें क्यों

