World Tourism Day: राजस्थान का पर्यटन ‘डेजर्ट सफारी’ से निकल चुका है काफी आगे, अब ‘डेजर्ट कैंपिंग’ को खूब पसंद कर रहे पर्यटक

राजस्थान के अंदर अब धीरे-धीरे पर्यटन देश की सीमा तक पहुंच गया है। जैसलमेर के दूरस्थ गावों में युवा पीढ़ी ग्रामीण पर्यटन का कीर्तिमान गढ़ रही है। रेत के बीच फूस की झोपड़ी में ठहरने का अलग ही आनंद है। इन झोपड़ियों में देशी से लेकर विदेशी मेहमान पहुंचते हैं, जहां मिट्टी के चूल्हे पर बनी बाजरे की रोटी और साग का अलग ही स्वाद आता है।