जयपुर

राजस्थान में इन जिलों के सरपंचों की अनूठी पहल, स्वच्छता-पार्क और खेल मैदानों का निर्माण कर बदली गांव की तस्वीर

अल्ट्राटेक और राजस्थान पत्रिका की पहल से ग्राम पंचायतों में नवाचार हुआ है। अलवर की भालेदा, बीकानेर की बज्जू, उदयपुर की बड़ी और झुंझुनूं की चैलासी पंचायतों ने शिक्षा, स्वच्छता, जल-संरक्षण और विकास कार्यों में मिसाल पेश की।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 20, 2025

Sarpanch Innovations
Sarpanch Innovations (Patrika Photo)

जयपुर: राजस्थान पत्रिका के सहयोग से आयोजित देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनूठी पहल। यशस्वी सरपंच से प्रेरित होकर राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतों में नवाचार हुए हैं। सरपंचों की ओर से किए गए विकास कार्यों ने ग्रामीण क्षेत्र को नई दिशा है।

अलवर जिले की भालेदा ग्राम पंचायत, बीकानेर जिले की बज्जू, उदयपुर जिले की बड़ी और झुंझुनूं जिले की चैलासी ग्राम पंचायत ने उल्लेखनीय कार्य कर अन्य पंचायतों की प्रेरणा दी है। उनके कार्यों से आसपास की पंचायती ने भी प्रेरणा लेकर विकास की दिशा में कदम बढ़ाए।

खेल मैदान पर टांकों का निर्माण

बज्जू ग्राम पंचायत के भींयाराम कड़वासरा, राजेंद्र शर्मा, भगवानाराम खिलेरी, बीरबलराम ज्याणी ने बताया कि यशस्वी सरपंच पुरस्कार के बाद सरपंचों में नई ऊर्जा को संचार हुआ है। गांव में भी शिक्षा, स्वच्छता, खेल मैदान पर टांकों का निर्माण, खेतों के रास्ते पक्के करने का काम हुआ है।

'यह गर्व की बात'

उदयपुर जिले को ग्राम पंचायत बड़ी के निवासी योगेश सुथार ने बताया कि यह गर्व की बात है कि उनकी पंचायत का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन हुआ है। नानालाल रामेती ने बताया कि हमारे सरपंच को मिले पुरस्कार ने ग्रामीणों को भी गांव के लिए समर्पित भाव से काम करने के लिए प्रेरित किया है।


झुंझुनूं जिले की चैलासी ग्राम पंचायत के निवासी बीरबल सिंह ने कहा कि पुरस्कार से प्रेरित सरपंच ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, शिक्षा, खेल मैदान सहित अन्य विकास कार्यों में मिसाल पेश की है।

Updated on:

20 Aug 2025 08:57 am

Published on:

20 Aug 2025 08:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में इन जिलों के सरपंचों की अनूठी पहल, स्वच्छता-पार्क और खेल मैदानों का निर्माण कर बदली गांव की तस्वीर

