राजस्थान में इन जिलों के सरपंचों की अनूठी पहल, स्वच्छता-पार्क और खेल मैदानों का निर्माण कर बदली गांव की तस्वीर

उदयपुर जिले को ग्राम पंचायत बड़ी के निवासी योगेश सुथार ने बताया कि यह गर्व की बात है कि उनकी पंचायत का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन हुआ है। नानालाल रामेती ने बताया कि हमारे सरपंच को मिले पुरस्कार ने ग्रामीणों को भी गांव के लिए समर्पित भाव से काम करने के लिए प्रेरित किया है।