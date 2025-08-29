Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कल से फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून, आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट

बीते 24 घंटे में की बात करें तो गुरुवार को बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में 135 मिलीमीटर और झालावाड़ में 110 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा कोटा के दिगोद में 51, बूंदी के नैनवां में 53, सीकर के नीमकाथाना में 51, टोंक के पीपलू में 44, जोधपुर में 43, जयपुर के चौमूं में 40, अलवर के रामगढ़ में 31, दौसा के सिकराय में 31, कुंडल में 23, भरतपुर के कुम्हेर में 25, धौलपुर के बाड़ी में 21 और डूंगरपुर के धंबोला में 22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।