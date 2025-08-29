Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कल से फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून, आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट

Rajasthan Monsoon Update: मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में मानसून 30 अगस्त से फिर रफ्तार पकड़ेगा और अगले दो सप्ताह मानसून एक्टिव रहने की संभावना है।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 29, 2025

Rajasthan-Weather-Update-3
राजस्थान में बारिश। पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan Rain Alert जयपुर। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में अभी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम केन्द्र ने ऐसी संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में मानसून 30 अगस्त से फिर रफ्तार पकड़ेगा और अगले दो सप्ताह मानसून एक्टिव रहने की संभावना है। वहीं, आज 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

बीते 24 घंटे में की बात करें तो गुरुवार को बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में 135 मिलीमीटर और झालावाड़ में 110 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा कोटा के दिगोद में 51, बूंदी के नैनवां में 53, सीकर के नीमकाथाना में 51, टोंक के पीपलू में 44, जोधपुर में 43, जयपुर के चौमूं में 40, अलवर के रामगढ़ में 31, दौसा के सिकराय में 31, कुंडल में 23, भरतपुर के कुम्हेर में 25, धौलपुर के बाड़ी में 21 और डूंगरपुर के धंबोला में 22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें

मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार: 28-29-30-31 अगस्त से लेकर सितंबर तक भारी बारिश, राजस्थान के लिए आया मौसम विभाग का अलर्ट
कोटा
image

आज इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 29 अगस्त यानी आज प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में बारिश की प्रबल संभावना है।

फिर एक्टिव होगा नया वेदर सिस्टम

मौसम केन्द्र के अनुसार दक्षिणी उड़ीसा व आसपास के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी एक सप्ताह हल्की-मध्यम बारिश व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

कल से बारिश की गतिविधियों में होगी बढ़ोतरी

राजस्थान में 30 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 29 से 31 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम केन्द के अनुसार सितंबर के प्रथम सप्ताह में भी सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस शहर में 25 करोड़ की लागत से बनेगा बायपास, इन 9 गांवों से होकर गुजरेगा; जाम से मिलेगा छुटकारा
दौसा
Bandikui-city

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

राजस्थान में बाढ़

राजस्थान मानसून

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 07:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कल से फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून, आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.