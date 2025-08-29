Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कल से फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून, आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट

Rajasthan Rain Alert जयपुर। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में अभी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम केन्द्र ने ऐसी संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में मानसून 30 अगस्त से फिर रफ्तार पकड़ेगा और अगले दो सप्ताह मानसून एक्टिव रहने की संभावना है। वहीं, आज 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
बीते 24 घंटे में की बात करें तो गुरुवार को बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में 135 मिलीमीटर और झालावाड़ में 110 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा कोटा के दिगोद में 51, बूंदी के नैनवां में 53, सीकर के नीमकाथाना में 51, टोंक के पीपलू में 44, जोधपुर में 43, जयपुर के चौमूं में 40, अलवर के रामगढ़ में 31, दौसा के सिकराय में 31, कुंडल में 23, भरतपुर के कुम्हेर में 25, धौलपुर के बाड़ी में 21 और डूंगरपुर के धंबोला में 22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
मौसम विभाग ने 29 अगस्त यानी आज प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में बारिश की प्रबल संभावना है।
मौसम केन्द्र के अनुसार दक्षिणी उड़ीसा व आसपास के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी एक सप्ताह हल्की-मध्यम बारिश व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।
राजस्थान में 30 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 29 से 31 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम केन्द के अनुसार सितंबर के प्रथम सप्ताह में भी सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है।