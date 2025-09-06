Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान में कब घोषित होगी भाजपा की टीम, हर जुबां पर एक ही सवाल

Rajasthan BJP : राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में न तो अपनी प्रदेश टीम बना पा रही है और न ही जयपुर शहर की टीम घोषित कर पाई है। हर जुबां पर एक ही सवाल है?

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 06, 2025

Rajasthan When will the BJP team be announced everyone has same question on their lips
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan BJP : राजस्थान सरकार नवबर-दिसबर में निकाय-पंचायत चुनाव एक साथ करवाने में जुटी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में न तो अपनी प्रदेश टीम बनी है और न ही जयपुर शहर की टीम घोषित हो पाई है। भाजपा ने स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन प्रदेश टीम की घोषणा करने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी की एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ टीम घोषित नहीं कर पाए। यही हाल जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल की टीम का है। लीक होने के बाद उनकी टीम की सूची भी अब तक घोषित नहीं हो सकी है।

ये भी पढ़ें

Vice President Election : 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, भाजपा ने राजस्थान के अपने सभी सांसदों को अचानक बुलाया दिल्ली
जयपुर
Vice Presidential election on 9 September BJP Suddenly Called All Rajasthan MPs to Delhi

जो काम कर रहे थे, वह भी दिल्ली भागदौड़ में उलझे

प्रदेश टीम की सूची लीक होने के बाद जो पदाधिकारी बनने के लिए फील्ड में काम कर रहे थे, उन्होंने भी काम छोड़ दिल्ली की भागदौड़ शुरू कर दी है। ज्यादातर नेता, जो लीक सूची में थे। वे अच्छे पद की चाहत में दिल्ली में जुटे हैं और जिनके नाम लीक सूची में नहीं थे। वे भी दिल्ली में जुटे हैं।

कमजोरी का पहला परिणाम सामने आया

जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नबर 63 के उपचुनाव में भाजपा की हार को भी संगठन की कमजोरी से जोड़कर देखा जा रहा है। जयपुर शहर टीम की सूची लीक होने के बाद पदाधिकारियों में नाराजगी है। वहीं, प्रदेश टीम की प्रस्तावित लीक सूची में जयपुर की एक महिला नेता का नाम शामिल होने से भाजपा के मूल संगठन के नेता भी नाराज चल रहे हैं और कामकाज में सक्रिय नहीं हैं।

ये भी पढ़ें

Dungarpur : भाजपा से त्याग-पत्र देने का सिलसिला जारी, जिलाध्यक्ष ने कही ये बड़ी बात
डूंगरपुर
Dungarpur BJP resignation process continues district president said this big thing

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में कब घोषित होगी भाजपा की टीम, हर जुबां पर एक ही सवाल

