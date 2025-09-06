राजस्थान में कब घोषित होगी भाजपा की टीम, हर जुबां पर एक ही सवाल

जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नबर 63 के उपचुनाव में भाजपा की हार को भी संगठन की कमजोरी से जोड़कर देखा जा रहा है। जयपुर शहर टीम की सूची लीक होने के बाद पदाधिकारियों में नाराजगी है। वहीं, प्रदेश टीम की प्रस्तावित लीक सूची में जयपुर की एक महिला नेता का नाम शामिल होने से भाजपा के मूल संगठन के नेता भी नाराज चल रहे हैं और कामकाज में सक्रिय नहीं हैं।