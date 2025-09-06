राजस्थान में कब घोषित होगी भाजपा की टीम, हर जुबां पर एक ही सवाल

Rajasthan BJP : राजस्थान सरकार नवबर-दिसबर में निकाय-पंचायत चुनाव एक साथ करवाने में जुटी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में न तो अपनी प्रदेश टीम बनी है और न ही जयपुर शहर की टीम घोषित हो पाई है। भाजपा ने स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन प्रदेश टीम की घोषणा करने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी की एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ टीम घोषित नहीं कर पाए। यही हाल जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल की टीम का है। लीक होने के बाद उनकी टीम की सूची भी अब तक घोषित नहीं हो सकी है।
प्रदेश टीम की सूची लीक होने के बाद जो पदाधिकारी बनने के लिए फील्ड में काम कर रहे थे, उन्होंने भी काम छोड़ दिल्ली की भागदौड़ शुरू कर दी है। ज्यादातर नेता, जो लीक सूची में थे। वे अच्छे पद की चाहत में दिल्ली में जुटे हैं और जिनके नाम लीक सूची में नहीं थे। वे भी दिल्ली में जुटे हैं।
जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नबर 63 के उपचुनाव में भाजपा की हार को भी संगठन की कमजोरी से जोड़कर देखा जा रहा है। जयपुर शहर टीम की सूची लीक होने के बाद पदाधिकारियों में नाराजगी है। वहीं, प्रदेश टीम की प्रस्तावित लीक सूची में जयपुर की एक महिला नेता का नाम शामिल होने से भाजपा के मूल संगठन के नेता भी नाराज चल रहे हैं और कामकाज में सक्रिय नहीं हैं।