12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: शादी से पहले रिश्तों की ट्रेनिंग…संवाद से सधेगा रिश्ता, जानें सरकार की पहल

राजस्थान में संयुक्त परिवारों के घटते स्वरूप और बदलते सामाजिक मापदंडों के बीच पति-पत्नी के विवादों और तलाक के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अब इस दिशा में रिश्तों को मजबूत करने की पहल की गई है। विवाह जैसे पवित्र बंधन को टूटने से बचाने के लिए राजस्थान सरकार शादी से पहले ही युवक-युवतियों से संवाद करेगी।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Aug 12, 2025

Pre-marital counseling: राजस्थान में संयुक्त परिवारों के घटते स्वरूप और बदलते सामाजिक मापदंडों के बीच पति-पत्नी के विवादों और तलाक के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अब इस दिशा में रिश्तों को मजबूत करने की पहल की गई है। विवाह जैसे पवित्र बंधन को टूटने से बचाने के लिए राजस्थान सरकार शादी से पहले ही युवक-युवतियों से संवाद करेगी। इसी उद्देश्य से जयपुर सहित सभी संभाग मुख्यालयों पर ‘तेरे मेरे सपने’ विवाह पूर्व संवाद केंद्र खोले जा रहे हैं।

‘तेरे मेरे सपने’ विवाह पूर्व संवाद केंद्र पर काउंसलिंग

इन केंद्रों पर काउंसलर शादी से पहले होने वाले दंपतियों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से तैयार करेंगे। महिला अधिकारिता विभाग ने प्रथम चरण में मार्च में बीकानेर और उदयपुर में ये केंद्र शुरू किए थे। अब जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर संभाग मुख्यालयों पर भी इनकी शुरुआत हो चुकी है। द्वितीय चरण में जोधपुर संभाग के सभी सात जिलों में ये केंद्र खोले जाएंगे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इन 4 जिलों में ‘लव मैरिज’ बनी PM आवास में बड़ा रोड़ा, टूटे कई परिवारों के सपने
बांसवाड़ा
PM Awas Yojana in Rajasthan

​जयपुर जिला कलक्ट्रेट में खुला केंद्र

जयपुर में यह केंद्र जिला कलेक्टर कार्यालय में खोला गया है। इसके लिए काउंसलरों की नियुक्ति कर ली गई है और उन्हें प्रशिक्षण दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग से समन्वय किया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद युवक-युवतियों के साथ संवाद प्रक्रिया शुरू होगी।

अफसर ये बोले…

घरेलू विवाद और तलाक के मामलों में कमी लाने तथा परिवार और विवाह जैसी सामाजिक संस्थाओं को मजबूत करने की यह कोशिश है। सात संभाग मुख्यालयों पर केंद्र शुरू हो चुके हैं, जहां युवक-युवतियों की काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलरों को प्रशिक्षण दिलाने के प्रयास जारी हैं।’’ -नीतू राजेश्वर, आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग

ये भी पढ़ें

आत्महत्या के बढ़ते मामले चिंताजनक, वजहों पर ध्यान देने की जरूरत
ओपिनियन
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 01:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: शादी से पहले रिश्तों की ट्रेनिंग…संवाद से सधेगा रिश्ता, जानें सरकार की पहल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.