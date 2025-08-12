Rajasthan: शादी से पहले रिश्तों की ट्रेनिंग…संवाद से सधेगा रिश्ता, जानें सरकार की पहल

Pre-marital counseling: राजस्थान में संयुक्त परिवारों के घटते स्वरूप और बदलते सामाजिक मापदंडों के बीच पति-पत्नी के विवादों और तलाक के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अब इस दिशा में रिश्तों को मजबूत करने की पहल की गई है। विवाह जैसे पवित्र बंधन को टूटने से बचाने के लिए राजस्थान सरकार शादी से पहले ही युवक-युवतियों से संवाद करेगी। इसी उद्देश्य से जयपुर सहित सभी संभाग मुख्यालयों पर ‘तेरे मेरे सपने’ विवाह पूर्व संवाद केंद्र खोले जा रहे हैं।