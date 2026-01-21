RIICO Recruitment 2026: राजस्थान में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, रीको में 98 पदों पर भर्ती, आज से ऑनलाइन आवेदन

RIICO Recruitment 2026: जयपुर: राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न संवर्गों के कुल 98 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, जो राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। रीको की इस भर्ती में तकनीकी, प्रशासनिक और सहायक स्तर के पद शामिल किए गए हैं।