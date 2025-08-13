‘राइजिंग राजस्थान’ से वैश्विक पटल पर चमकेगा राजस्थान, 35 लाख करोड़ के एमओयू से बनेगा बिजनेस हब

Rising Rajasthan: जयपुर। राजस्थान अपनी समृद्ध खनिज संपदा, अनुकूल भौगोलिक स्थिति और निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियों के दम पर वैश्विक स्तर पर बिजनेस फ्रेंडली स्टेट के रूप में नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ के तहत हुए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों (एमओयू) की समीक्षा बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह समिट केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि प्रदेश के सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन एमओयू के धरातल पर उतरने से न केवल बुनियादी ढांचे का विकास होगा, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।