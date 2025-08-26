Jaipur: फर्जी डिग्री बेचने वाली संगीता के कारनामे थ्रिलर फिल्म से कम नहीं, बॉलीबाल स्टार से ऐसे बनी रैकेट की क्वीन

अब एसओजी 2013 से अब तक जारी हुई करीब 43 हजार से ज्यादा डिग्रियों की जांच कर रही है। जनवरी में इसी मामले में विश्वविद्यालय के अकाउंटेंट सुमित जाट को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल, संगीता को जयपुर लाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी से इस पूरे फर्जीवाड़े की कई नई परतें खुलेंगी।