Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: फर्जी डिग्री बेचने वाली संगीता के कारनामे थ्रिलर फिल्म से कम नहीं, बॉलीबाल स्टार से ऐसे बनी रैकेट की क्वीन

Sangeeta Kadwasra Case: संगीता का सफर चौंकाने वाला है। कभी SAF खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली यह खिलाड़ी रेलवे में भर्ती हुई, लेकिन 2014 में नौकरी छोड़ दी। बाद में टीवी एंकर भी बनी।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 26, 2025

Sangeeta Kadwasra
आरोपी संगीता कड़वासरा (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। फर्जी डिग्रियों के खेल ने एक इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। यह कहानी किसी फिल्मी सस्पेंस जैसी लगती है, जहां एक इंटरनेशनल चैंपियन खिलाड़ी, रेलवे कर्मचारी और फिर पत्रकार रह चुकी महिला आखिरकार डिग्री माफिया की अहम कड़ी बन बैठी।

संगीता का सफर चौंकाने वाला है। कभी SAF खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली यह खिलाड़ी खेल कोटे से रेलवे में भर्ती हुई थी। लेकिन 2014 में निजी कारणों से नौकरी छोड़ दी। इसके बाद बहन सरिता के जरिए रोहतक के एक न्यूज चैनल से जुड़ीं और फिर चूरू के राजगढ़ स्थित OPJS यूनिवर्सिटी में पर्यवेक्षक बनीं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: फर्जी डिग्री घोटाले में पकड़ी गई पूर्व इंटरनेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी, पति से तलाक के बाद छोड़ दी थी रेलवे की नौकरी, ऐसे हुई गिरफ्तार
जयपुर
image

बैक डेट में जारी की थी हजारों डिग्रियां

यहीं से खेल शुरू हुआ। जांच में सामने आया कि विश्वविद्यालय के मालिक जोगेंद्र सिंह के साथ मिलकर संगीता ने हजारों डिग्रियां बैक डेट में जारी करवाईं। इन डिग्रियों के बदले उम्मीदवारों से लाखों रुपए वसूले गए। खासकर बी.एड, बी.पी.एड और एमएससी कृषि जैसे कोर्स की डिग्रियां धड़ाधड़ बेची गईं।

43 हजार डिग्रियों की हो रही जांच

अब एसओजी 2013 से अब तक जारी हुई करीब 43 हजार से ज्यादा डिग्रियों की जांच कर रही है। जनवरी में इसी मामले में विश्वविद्यालय के अकाउंटेंट सुमित जाट को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल, संगीता को जयपुर लाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी से इस पूरे फर्जीवाड़े की कई नई परतें खुलेंगी।

ऐसे पकड़ी गई संगीता

राजस्थान एटीएस को उसकी तलाश लंबे समय से थी। आरोपी संगीता कड़वासरा पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था, लेकिन वह इतनी चालाकी से छिपी रही कि उसे पकड़ने के लिए अधिकारियों को इलेक्ट्रीशियन का भेष धरना पड़ा।

दिल्ली में रह रही थी इनामी महिला

दरअसल, एटीएस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि संगीता दिल्ली के कंझावला इलाके में अपने भांजे के साथ किराए के फ्लैट में रहती है। वह घर से बाहर लगभग नहीं निकलती थी। बस सुबह-सुबह मंदिर जाना ही उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। यही जानकारी एटीएस के लिए सबसे बड़ा सुराग बनी।

ATS बनी लाइनमैन

टीम ने पहले इलाके की निगरानी की और फिर शनिवार शाम बड़ा दांव खेला। फ्लैट की बिजली काट दी गई। जैसे ही संगीता ने बिजली न आने की शिकायत की, उसका भांजा केयर टेकर को बुलाने गया। उसी समय एटीएस की टीम इलेक्ट्रीशियन बनकर फ्लैट में घुसी और बिना शोर-शराबे के संगीता को पकड़ लिया।

ये भी पढ़ें

Baran: पति की जमानत कराने के लिए भाई के साथ मिलकर पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, अब पति छूटा तो पत्नी को हो गई जेल
बारां
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 02:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: फर्जी डिग्री बेचने वाली संगीता के कारनामे थ्रिलर फिल्म से कम नहीं, बॉलीबाल स्टार से ऐसे बनी रैकेट की क्वीन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.